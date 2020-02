Il ragazzo di Grado non evacuato insieme agli altri 56 italiani prelevati dall'Aeronautica italiana da Wuhan non era potuto partire per raggiungere l'Italia a causa del suo stato febbrile.

In base ai protocolli di sicurezza in casi analoghi, l'italiano è rimasto a Wuhan, comunque seguito dal personale diplomatico italiano e non certo abbandonato a se stesso come la stampa leghista ha cercato di propagandare nelle scorse ore

Le precauzioni in questi casi non sono mai troppe! Il ragazzo è uno studente che era andato nello Hubei con il programma «Intercultura».

La sua, fortunatamente, è solo influenza, come confermato dal test che ha escluso il contagio da coronarovirus.

Ora si sta già predisponendo il suo rientro in Italia.