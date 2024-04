Riduzione, Riutilizzo, Riciclo, Recupero, Agenda 2030 ed Innovazione: Cartoneco, riconosciuta dalla Regione Lazio come un'Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata (APEA), promuove l'economia circolare e la simbiosi industriale, dando nuova vita ai residui industriali del cartone che, invece di diventare scarti inutili, tornano ad essere versatili, utili e sostenibili.

Cartoneco, forte del terzo posto nel contest MakeITcircular del Maker Faire Rome 2023, ha riscosso un inaspettato successo non solo tra i più giovani affascinati dal carattere creativo dei prodotti presentati, ma soprattutto da imprese e aziende, tra cui spicca la divisione Samsung Eco-Package particolarmente attenta al riuso del packaging dei suoi prodotti.

Incoraggiando lo sviluppo di nuove idee e processi produttivi e favorendo la collaborazione tra aziende, oltre ad incentivare l'adozione di pratiche sostenibili, l'APEA Cartoneco contribuisce all'inclusione sociale e al sostegno di persone svantaggiate, attraverso la collaborazione con cooperative e organizzazioni sociali, e sostiene la parità di genere.

Si impegna costantemente nel raggiungimento degli obiettivi di Sviluppo Sostenibile e rappresenta un modello di successo per la promozione dell'economia circolare, con un impatto positivo sulle imprese (Cartoneco è stata finora l’unica Apea laziale a depositare brevetti), sull'ambiente (con un ruolo di leader nel rigenerare il sottoprodotto cartone e farne oggetti di eco-design) e sulla società (supportando start up femminile, collaborando con organizzazioni sociali).

Progetto innovativo che persegue gli obiettivi dell’Agenda 2030 rispettando a pieno i valori della Rete d’Imprese Cartoneco è il Cestino Portavasetti, realizzato per la cooperativa Il Colore del Grano Scs Onlus. Usando il sottoprodotto cartone certificato FSC fornito da Arken Spa, l'APEA ha creato un packaging per la vendita di prodotti enogastronomici grazie alla collaborazione con altre aziende della rete De Giusti Design, Rinnovative Srl, Arkengraf Srl e l'Organismo di Ricerca CRF. Ideale per contenere diversi prodotti, come marmellate e prodotti sott'olio, il design innovativo e la funzionalità del Cestino Portavasetti dimostrano come il sottoprodotto cartone possa essere trasformato in un packaging di alta qualità, con la possibilità di utilizzare gli ulteriori residui con la trasformazione in paglia di cartone. Inoltre i portavasetti possano avere una seconda vita con l’utilizzo di vasetti con piantine grasse. Rappresentano pertanto un esempio creativo di economia circolare che promuove a pieno la sostenibilità.Un importante traguardo per l’Apea Regionale Cartoneco – Rete d’imprese è stata l’acquisizione della personalità giuridica presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Frosinone-Latina lo scorso 11 maggio 2023: “Un momento storico per la qualità delle aziende che la costituiscono, per l’avvio di una collaborazione stretta ed integrata che supera le logiche della pura concorrenza. Così poniamo al centro degli obiettivi dell’APEA Regionale CARTONECO l’economia circolare e la simbiosi industriale” hanno dichiarato il presidente Ing. Moreno Rotondi e il vice-presidente Dott. Nicola Bartucca.

Il passaggio all'economia circolare è fondamentale per affrontare le sfide ambientali e sostenibili del nostro tempo, come la riduzione delle emissioni di gas serra, la diminuzione dei rifiuti e la conservazione delle risorse naturali. Sono proprio su questi obiettivi che l’APEA Regionale CARTONECO prosegue il percorso di pubblicizzazione della propria attività nel rispetto della mission che si sono dati i suoi partecipanti.

L'APEA Cartoneco è un'Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata costituita come rete di imprese dotate di soggettività giuridica, promossa dall'Ente di Ricerca CRF Sc, insieme alle imprese: Arken S.p.A., Arkengraf Srl, Glasvetrina Srl, Rinnovative Srl Startup Innovativa, De Giusti Paolo, NLAB Srl Startup Innovativa, Il Colore del Grano Scs Onlus e Bene Comune Scs. Con Determinazione della Direzione per lo Sviluppo Economico della Regione Lazio è stato riconosciuto alla rete CARTONECO il titolo di “REGIONALE”. Dal maggio 2023 APEA Cartoneco si costituisce sotto forma di contratto di rete, acquisendo personalità giuridica.