In seguito a un dolore acuto precordiale e alterazioni aspecifiche all'elettrocardiogramma effettuato in sala di prima urgenza allo stadio il giocatore Evan Ndicka è stato ricoverato presso l'Ospedale Santa Maria della misericordia di Udine.Sono stati effettuati controlli cardiologici di primo e secondo livello risultati negativi per patologia cardiaca. Alla luce degli ultimi esami effettuati in mattinata [lunedì 15 aprile, ndr] il quadro clinico è compatibile per trauma toracico con minimo pneumotorace sinistro.Il calciatore è stato dimesso ed effettuerà ulteriori controlli a Roma.



Questo il comunicato stampa dell'AS Roma in cui ha poi ringraziato, per la grande professionalità e disponibilità, l'Udinese, l'arbitro Pairetto, il pubblico presente allo stadio di Udine e il personale medico e sanitario dell'ospedale Santa Maria della Misericordia.





Crediti immagine: twitter.com/OfficialASRoma/status/1779601894576435335/photo/1