Con determina dirigenziale dell’Ufficio turismo del Comune sono stati concessi i contributi per le iniziative promosse da associazioni private nei mesi estivi e nel periodo natalizio, una sinergia che ha permesso all’ente di promuovere diversi eventi di prestigio e contenere i costi grazie anche alle sponsorizzazioni esterne.

L’iniziale impegno di spesa di 40 mila euro si è così ridotto a 17.500 euro: ad ottenere i fondi sono stati l’Asd DanzAnima per lo spettacolo “Convivium del 27 agosto (1.500 euro); l’associazione Estreusa, per gli spettacoli del circuito “Teatri di Pietra” (4.500 euro); l’associazione Glamour Production per la selezione provinciale di “Miss Italia 2021” del 22 agosto (2500 euro) e la Pro Loco Milae per l’evento Milazzo Gourmet, svoltosi dal 3 al 5 dicembre (9000 euro).

Per altri eventi come il “Mish Mash” e “Milazzo Film Festival” la compartecipazione ha riguardato invece l’erogazione di servizi da parte dell’ente comunale. Il contributo per il “Gran Galà dei Porti”, (2400 euro) è stato invece messo a disposizione dal Comune interamente attraverso la sponsorizzazione d’una compagnia di navigazione.