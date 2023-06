Il Duo Iberico in concerto per le celebrazioni di Giacomo Galletti. Il concerto di chiusura delle celebrazioni in ricordo di Gian Giacomo Galletti in occasione dei 150 anni della sua morte a Parigi nel maggio 1873 sarà quello del Duo Iberico formato da Giacomo Arfacchia clarinetto e Nicolas Bourdoncle pianoforte.

L’importante appuntamento musicale, con ingresso libero, è in programma sabato 24 giugno alle ore 21, nell’auditorium delle scuole medie Floreanini in via Terracini. Saranno interpretati brani di Charles Marie Vidor, Carl Maria von Weber, Robert Schumann e Luigi Bassi. (Fonte: ossola24)