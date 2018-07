Inaugurazione Sabato notte al NewBfly di Marina di Loano (SV) by Golden Group: Vida Loca

Dopo il successo del giovedì sera, dal 28 luglio al NewBfly di Marina di Loano (SV) si balla anche il sabato sera, in un party in collaborazione con Golden Group, team di professionisti ormai super affermato in Liguria e non solo. Sabato 28 luglio sul palco e in console arriva lo staff Vida Loca, uno dei party più hot d'Italia e non solo. In console Tommy Luciani al mixer ed alla voce Ares Favati, sul palco un corpo di ballo unico, tanti effetti speciali, per uno show decisamente hot.

Un party Vida Loca, in altre parole, è un vero spettacolo: sul palco vanno solo artisti che colpiscono al cuore, con scenografie, e costumi che sanno creare meraviglia in chi balla. Dj, vocalist, performer, ballerini, mascotte, scenografi, coreografi, professionisti degli effetti speciali (…) sanno come dare emozione. Il clima di festa quando lo staff Vida Loca arriva in un locale è folle, scatenato. L'impatto scenografico della festa è ormai vicino quello dei party ibizenchi più teatrali e mozzafiato: co2, costumi ed effetti scenici che sanno stupire, immensi cubi che danno una nuova atmosfera alle location.

Per l'estate 2018 i party Vida Loca in programma sono 140, un numero impressionante, soprattutto se si pensa che la festa prende vita solo in locali di riferimento o in grandi eventi o location (ad esempio, qualche settimana fa la festa ha riempito la Obi Hall a Firenze, etc)...

Spesso i party Vida Loca fanno ballare tre spazi diversi in una sola sera, visto che la crew è ormai ricca di talenti e ben organizzata per gestire situazioni di questo tipo. Dj, artisti, ballerini, scenografi, manager e tecnici sanno esattamente cosa fare per trasformare ogni evento Vida Loca in un sogno. Vida Loca è sempre in tour, ma non mancano alcune residenze. Tra gli appuntamenti fissi Vida Loca ci sono quelli al Pineta Club - Formentera (ogni mercoledì), quella alla Villa delle Rose a Misano Adriatico e quella al Ten Club di Gallipoli.

A Marina di Loano (SV) per chi ha voglia di far tardi con lo stile, c'è NewBFly /Ocean Beach Club, uno spazio d'eccellenza pensato per chi vuol vivere sera e notte con stile mentre all'organizzazione dei tanti party collabora GoldenGroup, una garanzia nel divertimento in Liguria e non solo. La formula è Discobeach & Restaurant, perfetta sia per chi vuol iniziare a divertirsi presto sia per chi vuol far mattina. Executive Chef: Gloria Enrico, dj resident Luca Scremin. Apericena dalle 21, discoteca dalle 23

NewBFly c/o Ocean Bay Club

Lungomare Madonna del Loreto 14 17025 Marina di Loano (SV)

info 3933341734, 3933343898

