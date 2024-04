La professoressa di linguistica tedesca, Marina Brambilla, entrerà in carica dal primo settembre di quest’anno e la carica durerà fino al 2030, attualmente ricopre il ruolo di prorettrice dei Servizi alla didattica e agli studenti, con alle spalle, oltre 20 anni di didattica, oltre che ad essere Presidente del Centro Linguistico di Ateneo, SLAM -che ha contribuito a creare-.

Marina Brambilla, già al primo turno ha ottenuto 1.380 consensi, contro i 754 del penalista Gian Luigi Gatta e le 545 di Luca Solari, professore di organizzazione Aziendale e direttore della Scuola di giornalismo Tobagi, ma ai ballottaggi, la Brambilla ha ottenuto 1.285 voti, diventando, così, dopo 100 anni, la prima rettrice dell’Università Statale di Milano

Il presidente di Asso Tutela, Michel Emi Maritato, si congratula con la professoressa Marina Brambilla, certo che con il suo lavoro, inizierà un solido sviluppo innovativo, di dialogo e collaborazioni, per la crescita e l’innovazione dell’Ateneo Milanese, auspicando inoltre, che le pari opportunità per le donne -attualmente, in Italia, sono 13 a capo degli atenei-, siano una realtà e non un evento eccezionale.