Sabato 6 aprile, in seconda serata, su Rai1, e in simulcast, su Rai Radio2, andrà in onda “Ciao 2024 - Rassegna Lucio Dalla”, lo speciale tv realizzato in occasione della 2ª edizione di “Ciao – Rassegna Lucio Dalla, Per Le Forme Innovative Di Musica E Creatività”, la rassegna presentata da Nina Zilli, che si è tenuta il 4 marzo, al Teatro Celebrazioni di Bologna.

Nel corso dello spettacolo televisivo, si alternano le esibizioni dei vincitori delle diverse categorie del Premio “Ballerino Dalla” e interviste registrate all’interno delle stanze di Casa Lucio Dalla, luogo ricco della storia e dell’arte di Lucio.

Il riconoscimento “Ballerino Dalla” è stato assegnato ad artisti e opere che hanno contribuito ad innovare il panorama musicale italiano, incarnando e interpretando l’approccio visionario, sperimentale, ma anche pop, che ha guidato la lunga carriera di Lucio Dalla:

Categoria “Artista”: Calcutta E Daniela Pes (Parimerito);

Categoria “Canzone”: “Il Bene Nel Male”, di Madame;

Categoria “Colonna Sonora”: “La Vita Com'è”, di Brunori Sas;

Categoria “Producer/Talent: Scout”: Dardust;

Categoria “Progetto”: “DallAmeriCaruso - Il Concerto Perduto”;

Premio Alla “Carriera”: Pinguini Tattici Nucleari.



Sono stati, inoltre, conferiti il Premio QN Il Resto Del Carlino a Enrico Brizzi, consegnato da Valerio Baroncini (vicedirettore de Il Resto Del Carlino), e il Premio Banca Di Bologna al film-maker Yuri Ancarani, ricevuto dalle mani di Alberto Ferrari (Direttore Generale di Banca di Bologna) e Simone Menegoi (Direttore Artistico di Arte Fiera).

Sul palco, anche i vincitori di “Ciao Contest - La Musica Di Domani”, dedicato ai nuovi artisti emergenti: Giglio, per la categoria “artista”, premiata da Stella Caracchi, e See Maw, per la categoria “producer”, premiato da Valerio Baroncini.

Hanno partecipato, alla serata, anche Miglio e Francesco Faggi, i vincitori della 1ª edizione del Contest, insieme ai migliori classificati del 2023, Nervi, Edgar Allan Pop e Obi, per condividere il percorso artistico compiuto nell’ultimo anno.

“Ciao Contest - La Musica Di Domani” è realizzato con il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea” e dedicata a giovani artisti e producer emergenti under 35.

In occasione dell’evento SIAE, ha deciso di conferire un ulteriore Premio a Madame: una Targa, con lo spartito, del deposito Siae, del brano “4/3/1943”. Mentre il Presidente di Nuovo IMAIE, Andrea Miccichè, ha consegnato, ai Pinguini Tattici Nucleari, un premio “per la straordinaria capacità di interpretare l’amore, con una geniale leggerezza, in grado di preservare quella melodia che permette, a una canzone, di resistere al tempo e alle mode”.

Il Maestro Fio Zanotti e Nina Zilli hanno regalato, al pubblico del Teatro Celebrazioni di Bologna, uno speciale medley di alcuni brani di Lucio Dalla.

Ciao – Rassegna Lucio Dalla Per Le Forme Innovative Di Musica E Creatività è ideato da Pressing Line e iCompany e, da quest’ultima, realizzato con la direzione artistica di Massimo Bonelli. È promosso da Fondazione Lucio Dalla, in collaborazione con il Comune di Bologna e realizzato grazie a Banca di Bologna, che si conferma Main Sponsor dell’iniziativa, di cui è Media Partner QN Quotidiano Nazionale (Il Resto Del Carlino, La Nazione, Il Giorno, Luce!).

La seconda edizione, di Ciao – Rassegna Lucio Dalla Per Le Forme Innovative Di Musica E Creatività, è realizzata con il patrocinio del Ministero della Cultura.

Main Partner: SIAE - Società Italiana Degli Autori Ed Editori

Partner e Sponsor: Nuovo IMAIE | Caffè Guglielmo | Industria Cable | CO.TA.BO. | Cantine Sgarzi srl - Ciao Wines | Biagi

Main Partner Tecnico: Fonoprint