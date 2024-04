Alle 07:58 ora locale (alle 01:58 in Italia), un terremoto di magnitudo 7.4 ha scosso la costa orientale dell'isola di Taiwan. L'epicentro è stato localizzato in mare, 18 km a sud-sudovest della città di Hualien, situata nell'omonima contea.

Latitudine 23.6740, longitudine 121.8490, le coordinate del luogo in cui si è manifestato il sisma avvenuto ad una profondità di 15 km. Questo evento è stato il più potente registrato sull'isola dal 1999.

Due terremoti di magnitudo 7.4 e 6.4 hanno colpito la costa di #Taiwan. Più di 10 morti, si stanno ancora salvando centinaia di feriti sotto le macerie. È lo sciame sismico più potente da un quarto di secolo a questa parte.#TerremotoTaiwan #TaiwanEarthquake #TaiwanQuake pic.twitter.com/RkqHhICyMc — Fabio Giagnoni 🍀 (@FabGiagnoni) April 3, 2024

È al momento di 9 morti e 821 feriti il bilancio del terremoto che poco più di un'ora dalla prima scossa ne ha fatta registrare un'altra di assestamento di magnitudo 6.4. Centinaia, invece, le scosse sotto magnitudo 6.

Diversi edifici, pur non essendo collassati, sono però inclinati e a rischio crollo. Pertanto, le operazioni di soccorso sono concentrate nel mettere in sicurezza le aree, dopo aver evacuato le persone eventualmente non in grado di allontanarsi autonomamente dai luoghi di maggior pericolo.

Difficile, al momento, avere numeri certi su dispersi e persone intrappolate.