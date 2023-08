Il singolo che apre le porte all’Ep Murder sui principali stores digitali.

La band dei Setheira lancia ufficialmente “Southern Trouble” singolo dalle dure sonorità che fa da apripista all’Ep di debutto “Murder” pubblicato a giugno di quest’anno. Il brano è sui principali stores digitali in promozione nazionale.

“Southern Trouble” è una citazione ironica inerente alla questione irlandese The Irish Troubles, il conflitto che si svolse tra la fine degli anni '60 e la fine degli anni '90. La canzone parla di un giovane abitante del sud Italia amareggiato per le condizioni sociali, economiche e lavorative del meridione, le quali non lo soddisfano affatto, anzi conducono il protagonista in un vortice pieno di ansie, paranoie e frustrazione. Questo è il brano di apertura di ogni concerto dei Setheira, realizzato volutamente a programma/rappresentativa, ed è la nostra lettera di amore e odio verso la terra che ci ha accolti e cresciuti. Le dure sonorità del brano riflettono questo “malessere” e fanno riferimento a gruppi quali Deftones e Pantera.

“Non può esserci innovazione senza tradizione.” Setheira

Storia della band

I Setheira sono una band alternative rock formatasi nell'agosto del 2022 in provincia di Bari da Federico Opipari. La band pone come obiettivi principali creare una comunicazione intima con l'ascoltatore, affinché possa immedesimarsi e trovare un senso di liberazione nella musica e fondare un nuovo movimento musicale. La band trascende la propria etichetta alternative rock, traendo ispirazione da vari generi e artisti italiani ed internazionali, come ad esempio il pop, il grunge e il metal.