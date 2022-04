La nuova stagione estiva si sta avvicinando rapidamente e molti artisti si stanno preparando per quello che potrebbe essere veramente un momento di grande rilancio per il mondo dello spettacolo (e non solo). Alcuni dei suoi protagonisti racconteranno a “Go Italy! – Ready to Summer” come si stanno preparando per questo importante appuntamento. Nella puntata di Domenica 10 Aprile saranno ospiti dello show live condotto da Lele Procida l’illusionista internazionale Heldin, i comici Umberto & Damiano, la cantante Nathalie Aarts from The Soundlovers, il cantante Orlando Johnson e il musicista e produttore artistico Roberto Costa.



Il programma sarà trasmesso alle ore 21.00 in streaming sul Web Network DSI (formato dalle pagine Facebook SunrisePop, Ditutto Italia, LecceVideo, Inondazioni.it, Silver Music Radio, Music Records Italy, AllaDiscoteca, Mediterranea TV, Wd Editore, Radio Albatro e dal Canale Youtube DituttoMovie) e dall’emittente televisiva Mediterranea Tv (mediterraneatv698.com,mediterraneatv.it e App SmartTv Italia). Info programma su www.ditutto.it