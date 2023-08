Nel Gran Premio di Gran Bretagna di MotoGP, Alex Marquez ha ottenuto il risultato più importante in carriera, tagliando per primo il traguardo della gara sprint. Lo spagnolo del team Gresini ha dominato la gara breve di Silverstone che si è disputata su pista umida, dimostrando ancora una volta la sua abilità sul bagnato con la Ducati GP22, dopo il fantastico weekend in Argentina (pole e podio sotto la pioggia) all'inizio di stagione.

Marquez ha fatto la differenza nella seconda parte di gara, scappando via e resistendo nel finale al forcing del poleman Marco Bezzecchi, che ha chiuso al secondo posto a meno di 4 decimi dal vincitore, in sella alla Ducati del team Mooney VR46. Terzo sul podio, un sorprendente Maverick Viñales, che con l'Aprilia ha compiuto una bella rimonta finendo al terzo posto .

A seguire, nell'ordine, hanno tagliato il traguardo Johann Zarco (Pramac), Aleix Espargarò (Aprilia), Jorge Martin (Pramac), Jack Miller (Red Bull KTM) - entrambi in calo dopo esser stati al comando nella prima parte di gara -, Augusto Fernandez (GasGas) e Brad Binder (Red Bull KTM).

Prestazione invece da dimenticare per il campione del mondo in carica e leader del mondiale piloti, Francesco Bagnaia, oggi solo 14°, sprofondato fuori dalla top10 già nel corso del primo giro e mai realmente a proprio agio sull'asfalto viscido del tracciato inglese. Una gara nelle retrovie anche per Marc Marquez e Fabio Quartararo.

Dopo la gara sprint di Silverstone, la classifica generale aggiornata del Mondiale piloti di MotoGP vede sempre Bagnaia al comando con un margine di 27 punti su Bezzecchi, 31 su Martin e 79 sul tandem composto da Zarco e Binder.





Crediti immagine: twitter.com/MotoGP/status/1687838952378490880