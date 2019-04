L’Uomo di Ieri, un brano per ognuno di noi

Il nuovo singolo dei Crabby’s in radio e sulle piattaforme digitali.

L'uomo di ieri è un colloquio tra un soggetto e la sua anima.

In un periodo storico in cui l’ansia e l’insoddisfazione raggiungono chiunque scalzando riflessione, meditazione e spesso anche la felicità, l'autore ha voluto rallentare il tempo per ristabilire la giusta via di comunicazione tra il soggetto e la sua spiritualità.Il testo potrebbe essere interpretato come una storia d’amore tra due persone, in realtà evoca un ritrovato amore per se stessi.

Il brano è accompagnato da un Videoclip che sottolinea ancor di più il significato latente del testo.

L'ingresso nell'edificio dell'ex Aurum a Pescara, attraverso il suggestivo tunnel rappresenta l'inizio del viaggio introspettivo.

Il cinema, che proietta le immagini del suo viaggio, rappresenta l'aspetto meditativo trascendentale, in cui l'essenza dell’uomo esce dal corpo e assiste da spettatore al viaggio rivelazione.

A metà del percorso il soggetto si riflette sullo schermo del cinema, divenuto uno specchio, metafora dell'io riflesso, che lo assorbe e lo trasporta in una nuova dimensione, una dimensione artistica che rappresenta una delle personalità del soggetto.

In questo nuovo luogo il soggetto è libero di esprimere la propria creatività risolvendo in un urlo liberatorio che porta il brano verso la conclusione.

Il finale è un ricongiungimento con l'io bambino, che lascia aperta la porta alla speranza, alla possibilità di tornare a vivere il mondo come i bambini privi di sovrastrutture.

I Crabby's Nascono nel 2014 dalla collaborazione di Giuseppe D'Alonzo (Voce e chitarre), Daniele Gomena (Tastiere) e Domenico Di Michele (Batteria) che iniziano a lavorare su primi brani inediti in lingua inglese.

Negli anni si sono aggiunti Pierluigi Di Cesare al Basso e Manuela Limina alle voci.

I primi EP sono usciti in lingua inglese Rock Classico che affonda le radici nel Blues.

Man mano la Band matura verso uno stile Rock/PoP cantautorale che strizza sempre l'occhio al sound anglosassone/americano che è poi la grande passione dei Crabby’s.

In fase di realizzazione un EP tutto in lingua Italiana.



www.facebook.com/Crabbysmusic

www.crabbysmusic.com

www.instagram.com/crabbysmusic

www.youtube.com/c/CrabbysMusic