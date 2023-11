Il difensore rumeno Dragusin, firma al 44' la vittoria del grifone genoano per 1-0, contro il Verona, in una gara, dove, i liguri, hanno giocato meglio degli scaligeri, nella prima ora di gioco, cercando per varie volte la porta avversaria. Purtroppo, il Verona, pur cercando, dopo lo svantaggio, di pareggiare, non vi è riuscito e la sconfitta è diventata realtà. Il Genoa sale a 14 punti, l’Hellas resta inchiodato a quota 8, alla quinta sconfitta di fila. Si riflette sul futuro di Baroni