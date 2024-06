Sta per arrivare il “Piccolo Alfabeto della Sostenibilità in CAA”, un libro interattivo sulla sostenibilità ambientale pensato per supportare bambini e ragazzi con bisogni educativi complessi, ma utilizzabile da tutti a partire dalla scuola dell’infanzia.

Si tratta, infatti, di un silent book, cioè un libro che utilizza quasi esclusivamente immagini, realizzato secondo il metodo della Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA), un insieme di tecniche e strumenti che vengono utilizzati per aiutare bambini e ragazzi con bisogni educativi e comunicativi complessi a comprendere ed esprimersi più efficacemente.

Il focus del progetto - che è anche protagonista di una raccolta fondi su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation - è anche quello di sostenere un tour educativo nelle scuole e nelle realtà educative italiane, per far sì che anche i più piccoli capiscano l'importanza delle pratiche sostenibili e ispirarli a diventare agenti attivi del cambiamento ambientale.

Il progetto nasce da un’idea dell’avvocato Mariagrazia Chianura, che da anni si occupa di sviluppo sostenibile e cambiamento climatico. Dopo aver pubblicato con successo, nel 2022, il suo primo libro sulla sostenibilità dedicato ai più giovani lettori e presentato in giro per le scuole - oltre ad essere stato inserito tra gli eventi del Festival dello Sviluppo Sostenibile organizzato dall’ASVIS - si rendeva conto che il tema e le parole per spiegarlo lasciavano indietro qualcuno. Parlando con la mamma di un ragazzo autistico, che non riusciva a partecipare attivamente a queste attività, l’autrice aveva l’idea di un libro dedicato a bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali: da quel momento, passo passo, cominciava l’avventura di questo Piccolo Alfabeto della Sostenibilità in CAA.

La campagna di crowdfunding online ha già raccolto oltre il 75% dell’obiettivo economico. L’obiettivo della raccolta fondi è raccogliere i fondi necessari alla produzione e stampa del nuovo libro e sostenere economicamente il tour per portare il libro e l'educazione alla sostenibilità nelle scuole italiane e in ogni altro luogo in cui si voglia praticare la sostenibilità.



Per maggiori informazioni:

https://www.produzionidalbasso.com/project/sostieni-piccolo-alfabeto-della-sostenibilita-in-caa/