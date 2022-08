È stato sufficiente un finalmente discreto Sassuolo per mettere in difficoltà il Milan, che al Mapei stadium non va oltre il pareggio senza reti.

Il primo tempo se lo aggiudica la squadra di Dionisi che, con ripartenze ordinate, trova nel centrocampo rossonero vere e proprie praterie dove poter costruire comode e ficcanti azioni di rimessa, anche se va detto che però sono spesso mancate di lucidità in fase conclusiva.

L'occasione più importante per le due squadre per portarsi in vantaggio l'ha avuta comunque il Sassuolo, con il rigore concesso al 23' dall'arbitro Ayroldi per un fallo in area commesso da Florenzi e Saelemaekers su Kyriakopoulos. Dal dischetto calcia Berardi, ma il suo tiro, quasi centrale, viene deviato con una mano da Maignan.

L'unica occasione del Milan nel primo tempo è un tiro cross dalla sinistra di Pobega, deviato in uscita da Consigli.

Nella ripresa il Milan prende in mano le redini dell'incontro, complice anche l'infortunio di cui ancora non è dato sapere l'entità di Berardi, uscito in lacrime dal terreno di gioco. Nonostante Pioli abbia anche messo in campo tutti i suoi pezzi pregiati, tiri in porta degni di nota, da parte dei suoi, non se ne sono visti.

Il Sassuolo, attento, ha cercato di portare a casa almeno un punto e ci è riuscito con merito, anche se poteva fare di più nei 7 minuti finali di recupero, con il Milan rimasto in 10 per l'infortunio al bicipite femorale occorso a Florenzi, poiché Pioli aveva oramai esaurito i cambi. Sempre per i rossoneri da segnalare anche l'infortunio a Kjaer, proprio nel giorno in cui il centrale danese rientrava in campo fin dal primo minuto, dopo il lungo periodo di stop dovuto alla rottura di un legamento.

In attesa di conoscere l'esito delle altre partite, in classifica il Milan si porta in testa ad 8 punti, mentre il Sassuolo raggiunge a 5 Juventus e Fiorentina.





Crediti immagine: twitter.com/SassuoloUS/status/1564608473584861188