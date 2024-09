La prima fase della campagna per la vaccinazione antipolio, che in due fasi mira a vaccinare 640.000 bambini, ne ha raggiunti più di 189.000 sotto i 10 anni nell'area centrale della Striscia di Gaza , superando l'obiettivo iniziale.

Questo è quanto ha dichiarato il Direttore Regionale dell'UNICEF, Adele Khodr, sul completamento della prima fase della campagna di vaccinazione contro la poliomelite in tutta la Striscia di Gaza:

"Gli ultimi tre giorni hanno portato uno spiraglio di luce nel terribile conflitto della Striscia di Gaza. Nonostante gli attacchi continui, gli estenuanti ordini di evacuazione e l'espandersi della carestia, le famiglie hanno fatto sforzi incredibili per raggiungere - numerose - i luoghi dove si effettuano le vaccinazioni, sapendo che non c'è tempo da perdere per proteggere i loro figli.Questo deve continuare. Senza una pausa al conflitto per completare le rimanenti fasi della vaccinazione antipolio, falliremo nel tentativo d proteggere i bimbi di Gaza, mettendo a rischio anche gli altri bambini presenti nella regione".