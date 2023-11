Jessica Selassie e le sue sorelle Clary e Lulú vi aspettano stasera come ogni mercoledì al loro talk show Suite Selassie su Cusano Italia Tv. Questa sera, il programma televisivo ospiterà alcuni personaggi di primissimo piano, tra cui la bellissima Maggie Suarez, moglie del noto rapper napoletano Lele Blade, Matteo Diamante e Steven Basalari.

Gli ospiti della serata saranno intervistati e sfodereranno le loro opinioni e esperienze su vari argomenti, tra cui la musica, lo spettacolo e la cultura. Inoltre, gli spettatori avranno l'opportunità di interagire con loro utilizzando l'hashtag #suiteselassie per porre le loro domande. Le più originali verranno selezionate e potranno essere poste direttamente agli ospiti.



Questa è un'occasione unica per conoscere da vicino queste personalità di spicco e per scoprire curiosità e aneddoti che difficilmente potremmo scoprire altrove. Che siate fan della musica di Lele Blade, appassionati di spettacolo o semplicemente incuriositi, questa è un’opportunità perfetta per immergersi nel mondo di questi artisti.



Il talk show Suite Selassie è un programma televisivo settimanale che si concentra su temi di attualità, intrattenimento e cultura. Ogni settimana, le sorelle Selassie ci fanno conoscere artisti, musicisti, attori e personaggi dello spettacolo, che condividono le loro esperienze e opinioni con il pubblico.

Il programma è trasmesso ogni mercoledì alle 21:30 sul canale 264 di Cusano Italia TV. Ricordatevi di mettere un promemoria sul telefono o di segnarvi l'appuntamento sulla vostra agenda per non perdere questa serata all'insegna dell'intrattenimento e delle domande interessanti. Non perdete la possibilità di divertirvi e di scoprire di più sulle passioni e le esperienze di questi ospiti "TOP". Vi aspettiamo numerosi!