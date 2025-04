Tra blues, rock e introspezione, un viaggio musicale che celebra la coerenza con i propri sogni

Dal 28 marzo è disponibile sui principali stores digitali e nelle radio in promozione nazionale, “Goodbye”, il nuovo singolo di Claus Laugelli, cantautore calabrese che racconta in musica il suo ritorno in Italia dopo una lunga esperienza tra Roma, Milano e la Svizzera. Il brano segna una tappa fondamentale nel suo percorso artistico e personale, trasformando il cambiamento in un’opportunità di rinascita.

“Goodbye” è il frutto di un viaggio emotivo che invita a non chiudere la porta in faccia ai propri desideri. Nato dal desiderio di dare una nuova forma alla propria storia, il brano esprime la volontà di esplorare sogni nascosti e abbracciare il cambiamento senza paura. Con la produzione di Joe Santelli (Officine 33 Giri), il singolo fonde atmosfere country, sfumature blues e accenti rock per raccontare una storia di addio che è anche un nuovo inizio.

Attraverso un arrangiamento elegante e curato nei minimi dettagli, “Goodbye” restituisce fedelmente le emozioni del testo, valorizzando la voce calda e graffiante di Laugelli. Il brano è accompagnato da un videoclip firmato da Tony Perry, girato tra i paesaggi cromaticamente intensi della Calabria, con coreografie originali di Valentina Militano, che personificano il passaggio tra sogno e realtà.

Claus Laugelli, nato a Legnano e originario di Vallefiorita (CZ), oggi vive a Cosenza, ed è il leader del progetto Claus Laugelli Qvartet. Dopo aver militato nella band “The Heartshine”, ha avviato la carriera solista e continua a perfezionarsi al conservatorio Tchaikovsky di Nocera Terinese. Finalista al Premio Autori Emergenti 2023 con il brano “Carta Straccia”, lancia con “Goodbye” un’anticipazione del suo nuovo EP, in arrivo nel 2025.

