Online il nuovo singolo di Andrea Buono dal titolo “Luna romantica”, terzo singolo pubblicato dall’artista sardo.



Andrea Buono è un cantautore, polistrumentista, arrangiatore ha 35 anni e vive in Sardegna a Siniscola in provincia di Nuoro, nato in una famiglia di Musicisti. Suona in pubblico dell’età di 13 anni iniziando il suo percorso come batterista cambiando varie band, prosegue il suo percorso cantando e suonando la chitarra appassionandosi del cantautorato italiano di tutti i più grandi (de Gregori, Dalla, De André, ecc.). Da alcuni anni produce i propri brani e nel 2024 sono usciti i singoli “Cambierà” e “Dentro un sogno”, quest’ultimo ha avuto anche buoni riscontri nelle varie classifiche indipendenti.