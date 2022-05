Sono iniziate sabato 14 maggio) le celebrazioni per il 350° Anniversario dalla Nascita di Santa Lucia Filippini. Una delegazione di oltre duecento fedeli della Diocesi di Civitavecchia e Tarquinia, insieme a quelli della Diocesi di Viterbo e delle scuole dell’Istituto Maestre Pie Filippine provenienti da tutta Italia, hanno partecipato all’udienza di Papa Francesco che nel suo discorso ai pellegrini, nell’Aula Paolo VI, ha tra l’altro sottolineato:

«Un pensiero rivolto a tutti voi che festeggiate Santa Lucia Filippini. Questa donna aveva un segreto: viveva con una costante fiducia in Dio, perché Lui - diceva - “non può lasciare di essermi padre”. Portatelo nel cuore, questo pensiero. Tutto può venire meno, ma non la tenerezza di Dio. Ricordiamolo sempre, soprattutto nei momenti bui: Dio non ci abbandona mai, perché non può lasciare di esserci padre. Ripetiamo insieme: Dio non può lasciare di essermi padre».

Per leggere il testo integrale del discorso del Santo Padre Francesco in occasione del 350° Anniversario dalla Nascita di Santa, cliccare sul seguente link: www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2022/may/documents/20220514-maestre-pie-filippini.html

Per il video: www.facebook.com/cittaditarquinia/videos/3099641683683977