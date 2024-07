Stefano Pancari, CEO di Safer Agency, ha annunciato oggi il lancio di una nuova campagna di sensibilizzazione sociale attraverso un videoclip prodotto da Rock’N’Safe dal titolo “Per non dimenticare mai più”. Il video si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla tragedia dell’amnesia dissociativa, una condizione che può portare a conseguenze drammatiche.

Il videoclip “Per non dimenticare mai più” vuole rappresentare il profondo rimorso che ci assale dopo un’assurda tragedia. Questo sentimento è descritto come uno dei peggiori stati d’animo che un individuo possa sperimentare. “È un dolore che ci accompagnerà per la vita per ciò che avremmo potuto fare e non l’abbiamo fatto”, afferma Stefano Pancari, CEO di Safer Agency. La campagna si concentra sull’importanza della prevenzione e della consapevolezza per evitare tali tragedie.

La campagna trae ispirazione da un tragico incidente avvenuto a Marcon, vicino a Venezia, dove la Forgotten Baby Syndrome (FBS) ha colpito il dodicesimo bambino dal 1998. In questo caso, un padre ha dimenticato di lasciare la figlia all’asilo nido, lasciandola chiusa in macchina nel parcheggio della ditta dove lavorava. Con temperature che raggiungevano i 35 gradi, la piccola Agnese ha subito un arresto respiratorio seguito dalla morte.

Stefano Pancari sottolinea l’importanza di utilizzare dispositivi di sicurezza sui seggiolini auto che avvertono i genitori con messaggi e chiamate in caso di dimenticanza. Tuttavia, egli avverte che la tecnologia da sola non è sufficiente: “Affidarsi alla sola tecnologia a volte non basta, perché, quando questa non funziona o non è azionata, ormai è troppo tardi”.

Pancari evidenzia anche come la sicurezza sul lavoro debba comprendere il benessere psicofisico. I ritmi frenetici, lo stress, e le richieste urgenti possono distogliere l’attenzione da ciò che conta veramente. “Crediamo di essere multitasking quando in realtà il nostro cervello opera in modo sequenziale,” spiega Pancari. “Il cosiddetto multitasking non è altro che un’attitudine o un’imposizione nel passare da un pensiero all’altro. Quando le cose a cui pensare o fare sono tante, si perde il senso della realtà”.

Stefano Pancari conclude con un appello personale, condividendo la sua esperienza come padre di due figlie: “Sono il papà di due figlie e ho a cuore quel che è successo a quel padre perché, una volta risvegliato dallo stato di trans lavorativo, ti ritrovi nel rimorso di aver fatto il danno più grande della tua vita. Per questo motivo ho deciso di produrre il videoclip, per non dimenticare mai più”.

La campagna “Per non dimenticare mai più” di Safer Agency e Rock’N’Safe mira a sensibilizzare il pubblico sull’importanza della consapevolezza e della prevenzione per evitare tragedie legate all’amnesia dissociativa.

Attraverso questo potente messaggio, Stefano Pancari spera di prevenire futuri incidenti e di promuovere una maggiore attenzione alla sicurezza e al benessere psicofisico.