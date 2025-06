In occasione della presentazione del piano strategico “Port in Italy”, Alessandra Ricci, AD di SACE, ha sottolineato l’importanza di investire nella portualità turistica italiana, definendola un asset fondamentale per la competitività del Paese.



Alessandra Ricci: “Porti turistici chiave per la competitività dell’Italia”

Intervistata da “Il Giornale d’Italia”, Alessandra Ricci ha spiegato come i porti turistici rappresentino “l’ingresso del mondo in Italia” e come il loro potenziamento sia una leva strategica per rafforzare l’intero sistema economico nazionale: “Investire in questo settore significa investire nella competitività dell’intero sistema Paese”, ha ribadito. “La Blue Economy – ha quindi ricordato l’AD – genera un valore di 180 miliardi di euro e occupa circa un milione di persone.

Puntare sulla crescita dei porti turistici lungo tutta la filiera significa, quindi, contribuire concretamente alla crescita economica dell’Italia”. SACE, tramite il Modello Grow, intende supportare le imprese del settore con una gamma di strumenti finanziari e assicurativi mirati. Il modello, ha spiegato ancora Alessandra Ricci, facilita l’accesso al credito, offre coperture contro i rischi legati alla costruzione di nuove infrastrutture e permette una gestione più efficiente della liquidità aziendale.



Alessandra Ricci: dalla laurea alla guida di SACE

Alessandra Ricci è una manager con una solida esperienza nella finanza internazionale d’impresa. Laureata in Economia e Commercio presso l’Università LUISS di Roma, ha avviato la sua carriera nel 1995 presso il Mediocredito Centrale, dove per dieci anni ha ricoperto ruoli manageriali nel settore del project financing, con un focus su progetti internazionali in Europa e nei mercati emergenti. Entrata in SACE nel 2005, ha contribuito in maniera significativa al rilancio dell’azienda, ricoprendo posizioni di rilievo quali Chief Business Officer e Chief Marketing & Underwriting Officer.

Nel 2017, è stata nominata AD di SIMEST, guidandone la crescita e rafforzando l’integrazione con SACE nel sostegno all’export italiano. Tornata in SACE nel 2020, Alessandra Ricci ha assunto la responsabilità del Programma Garanzia Italia e Green New Deal, fino alla sua nomina come AD a maggio 2022.