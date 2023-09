Un bebè nato con la cravatta. Primo figlio per la star Eleonora Pieroni e Domenico Vacca firma della moda tra Italia e Hollywood.

È nato Michele York Vacca, figlio dell’unione tra la modella e attrice Eleonora Pieroni ‘Ambasciatrice del Made in Italy e della cultura italiana a New York’ e Domenico Vacca, lo stilista delle star di Hollywood, definito dal New York Times “il re del lusso” e da La Repubblica “la Ferrari dell’abbigliamento”. Michele York è nato in Italia a Roma il 24 agosto alle ore 00:23 anche se lo stilista e la Pieroni vivono a New York da tanti anni.

Domenico Vacca dice: “Michele York e’ il coronamento della mia vita, sono stato finora troppo impegnato con il lavoro e ho sentito che questo era il momento giusto per avere un figlio e poter passare più tempo con lui dopo aver viaggiato trent’anni per il mondo”.

Michael York, concepito a New York e’ nato all’Ospedale Gemelli di Roma. È il frutto della bellissima storia d’amore tra Domenico Vacca ed Eleonora Pieroni, anche lei da 10 vive a New York, dunque non poteva non avere come secondo nome il riferimento alla città dove e’ nato il loro amore e dove vivono da tanti anni. “Abbiamo pensato di farlo nascere a New York ma poi ha prevalso la voglia di farlo nascere …in Italia dove ultimamente stiamo facendo diversi progetti.

“Siamo Ambasciatori del Made in Italy nel mondo e vogliamo che anche nostro figlio sia…Made (born) in Italy”.

“L’Italia è un paese bellissimo per far crescere un bimbo, lo stile di vita e’ di qualità, le scuole sono tra le migliori del mondo e avere il costante affetto della famiglia italiana e’ molto importante” dice la coppia. “Fargli assorbire la nostra cultura nei primi anni di vita e’ importantissimo, poi da grande, forse chissà seguirà le nostre orme e andrà a studiare all’estero per avere una preparazione e una cultura internazionale”.

“Michele è il nome del nonno paterno. Da italiana orgogliosa mi piace poter mantenere questa tradizione del Sud dove si tramandano i nomi dei nonni” dice la Pieroni. “Oggi mi sento una donna completa e estremamente felice di essere diventata mamma. Per anni ho messo la carriera e lo spettacolo al primo posto, ma oggi ancor più sono convinta che essere mamma sia la gioia più grande e una benedizione di Dio”.

Mi piacerebbe creare per questo un’associazione a sostegno delle donne e della maternità. Sono molto religiosa e San Michele Arcangelo è stata la mia guida durante i bellissimi mesi della gravidanza”.

Importante novità e’ che il padrino di Michael York sarà l’attore premio Oscar e vincitore della Palma d’Oro a Cannes Forest Whitaker, grande amico di Domenico Vacca e di Eleonora che arriverà in Italia per il battesimo di Baby York a fine settembre.