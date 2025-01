Il Teatro Manzoni si trasformerà in un palcoscenico di emozioni e riflessioni con il concerto “Master Songs” di Alice, un’artista che ha saputo amalgamare la sua voce unica con una ricca tradizione musicale italiana. Questo evento non solo promette un viaggio attraverso le canzoni più emblematiche del repertorio di Alice, ma offre anche un tributo sentito e vibrante alla poesia, rendendolo un appuntamento da non perdere per gli amanti della musica e della cultura.

Alice, a lungo considerata una delle cantautrici più influenti della scena musicale italiana, presenterà brani significativi che hanno caratterizzato il suo percorso artistico. La scelta del titolo “Master Songs” evoca immediatamente l’idea di un percorso di apprendimento e di crescita, in cui ogni canzone rappresenta una tappa importante della sua carriera. Le canzoni scelte non sono semplicemente pezzi di intrattenimento, ma veri e propri capitoli di una narrazione musicale che si intreccia con le esperienze e le emozioni dell’artista. Accompagnata da un ensemble di musicisti talentuosi – Carlo Guaitoli al pianoforte e tastiere, Antonello D’Urso alle chitarre e Chiara Trentin al violoncello – Alice creerà un’atmosfera intima e coinvolgente. La sinergia tra questi strumentisti e la voce di Alice promette di trasformare ogni nota in un’esperienza sensoriale profonda. Guaitoli, con la sua maestria al pianoforte, fornirà una base armonica che esalta la voce di Alice, mentre D’Urso e Trentin arricchiranno le sonorità con le loro chitarre e il violoncello, creando un tessuto musicale denso e avvolgente.

Uno degli aspetti più affascinanti di "Master Songs" è la dedica alle canzoni d’autore italiane. Alice, con la sua sensibilità unica, ha sempre avuto un forte legame con i grandi cantautori del panorama musicale nazionale. Battiato, Camisasca, De André, De Gregori, Di Martino, Fossati, Gaber e Guccini sono solo alcuni dei nomi che risuoneranno in questa serata speciale. Questi artisti, con le loro liriche poetiche e le melodie indimenticabili, hanno lasciato un’impronta indelebile nella cultura italiana, e Alice si fa portavoce di questo patrimonio, rendendo omaggio a chi l’ha preceduta e influenzata. Il concerto sarà anche un momento di riflessione sulla poesia, un elemento fondamentale nella proposta artistica di Alice. Le poesie di autori come Pier Paolo Pasolini, Paolo Cappello e Michele Di Gleria, musicate da compositori contemporanei, saranno integrate nel programma, creando un dialogo tra parole e musica. Questa fusione non è solo un tributo alla bellezza della parola scritta, ma rappresenta anche un modo per rinnovare l’interesse verso i poeti che hanno segnato un’epoca, invitando il pubblico a riscoprire il valore della poesia nella nostra vita quotidiana.

In un’epoca in cui la musica sembra spesso ridursi a un consumo rapido e superficiale, eventi come “Master Songs” si pongono come un antidoto, un’opportunità per immergersi in un’esperienza culturale ricca e significativa. Alice stessa, parlando del suo nuovo progetto, ha dichiarato di sentirsi privilegiata nel poter condividere un frammento della propria vita attraverso la musica e le parole. La sua voglia di comunicare e di emozionare è palpabile e si riflette nel modo in cui affronta il palco, diventando non solo un’artista ma anche una narratrice di storie e sentimenti.

La scelta di un momento speciale dedicato alla poesia può essere vista come una risposta alle istanze del nostro tempo, caratterizzato da un’indifferenza crescente verso la cultura letteraria. La musica e la poesia, infatti, possiedono un potere comunicativo straordinario: entrambe possono andare oltre le parole, evocando emozioni profonde e suscitando riflessioni che ci riguardano da vicino. Con “Master Songs”, Alice dimostra di voler riunire queste due forme d’arte, creando un ponte tra generazioni e culture diverse. Alice ha dedicato gli ultimi quattro anni a rendere omaggio a Franco Battiato, un maestro della musica italiana la cui eredità continua a influenzare artisti di ogni genere. Il suo tour, accompagnato dall’album “Eri con me”, è stato una celebrazione della bellezza e della complessità della musica di Battiato, e ora, con “Master Songs”, si propone di proseguire su quella scia, esplorando nuove sonorità e racconti che fanno parte del suo viaggio artistico.

L’appuntamento del 20 gennaio 2025 è quindi un’occasione imperdibile per vivere "pura emozione", dove la musica si farà veicolo di messaggi profondi e la poesia ritroverà la sua dignità artistica. I cuori dei presenti saranno toccati dalle melodie, dalle parole e dai sentimenti che Alice e i suoi musicisti sapranno trasmettere. “Master Songs” di Alice non è solo un concerto; è un invito a ritrovare il valore della musica e della poesia come strumenti di connessione e comprensione reciproca. È un’occasione per riflettere sul nostro passato culturale, per apprezzare il presente e per guardare al futuro con occhi nuovi. La passione e l’amore che permeano le parole e le note di Alice renderanno questo evento un momento indimenticabile nella storia della musica italiana contemporanea.

20 gennaio 2025 ore 20,45

Imarts

presenta

Alice

MASTER SONGS

Accompagnata da

Carlo Guaitoli, pianoforte e testiere - Antonello D’Urso, chitarre - Chiara Trentin, violoncello

FOTO: *_© MASSIMO GARDONE

FOTO TITOLO: *_©CRISTINA PAESANI

BIGLIETTI

Prestige € 62,00 - Poltronissima € 45,00 - Poltrona € 35,00

Per acquisto:

biglietteria del Teatro

Teatro Manzoni

Via Manzoni 42 - 20121 Milano

Tel. 02 7636901

Fax 02 76005471

*_©Angelo Antonio Messina