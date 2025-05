Con un sound ispirato ai Buena Vista Social Club e alle atmosfere gitane, Timo debutta sulla scena con “Suena”, brano che unisce energia latina e testi incisivi. In questa intervista ci racconta la genesi del pezzo e la sua missione: regalare emozioni autentiche e unire le persone attraverso la musica.

Un caro saluto a te, Timo. “Suena” è un brano che vuole trasmettere vitalità e allegria?

Assolutamente si, con “Suena” si deve ballare, cantare ed essere felici, e alla fine riflettere.

Da dove nasce l’idea del titolo?

Il titolo nasce dal ritornello incalzante che ripete “Suena” così da far entrare in testa il concetto di dover far suonare le proprie sensazioni e la voglia di viverle.

Come definiresti il tuo modo di fare musica?

Il modo migliore di dire quello che penso.

Saluta il tuo pubblico di ascoltatori!

Un abbraccio e un grande saluto a tutto il mio pubblico di ascoltatori.



https://open.spotify.com/intl-it/track/3ERlEDUh0p5UAxIUtyCpDU?si=d675ae8726c14cae