Annunciati i vincitori dei prestigiosi New York Film Critics Circle Awards, i riconoscimenti assegnati dai critici di New York ai migliori film dell'anno tra conferme e sorpresa. Tra i verdetti attesi spicca il premio alla migliore pellicola assegnato all'epopea gangster di Martin Scorsese, The Irishman, che si a è aggiudicato anche il premio per il miglior attore non protagonista (Joe Pesci).

Tra le sorprese spicca il premio assegnato a Lupita Nyong'o eletta miglior attrice per il film horror Us e il premio per la miglior regia laddove hanno vinto i fratelli Safdie per il film indipendente Uncut Gems che potebbe far guadagnare al suo protagonista Adam Sandler la prima nomination all'Oscar della sua carriera.