Prestigioso diploma d’onore per Domenico Auriemma. L’Associazione Italiano Ottica e Optometristi (AIO) ha deciso infatti di conferire al creatore del marchio DStyle il titolo di Maestro Ottico, dandogli modo di entrare a far parte della rosa dei professionisti più rappresentativi e stimati del settore. Un riconoscimento che gli è stato consegnato nella Sala Imperiale di Palazzo Borghese, all’interno di una cerimonia organizzata con la rivista L’Ottico e sostenuta da Omisan Farmaceutici e MIDO.

Nel corso dell’evento sono state assegnate anche altre onorificenze, tra le quali gli Attestati Club Maestri Ottici, Negozi Storici 100 e Negozi Storici, insieme alle Croci e Targhe d’Onore e di Eccellenza. Testimonianze dell’impegno e della dedizione dei professionisti italiani dell’ottica.

“Ho sempre cercato di portare innovazione, professionalità e maestria in ogni mio prodotto. Sono felicissimo che il mio impegno sia stato apprezzato” ha asserito Auriemma, visibilmente emozionato. Da trent’anni nel settore con passione e dedizione, il nuovo ‘Maestro Ottico’ ha portato avanti un percorso fatto di momenti splendidi e altri più difficili, nei quali ha messo sempre al centro i valori in cui crede. Ancora oggi, ogni giorno, si impegna per integrare innovazione e tradizione, con l’obiettivo di crescere e migliorare costantemente. A premiarlo, Paolo Seminara, tra i designer più conosciuti del settore, e grande amico di Auriemma.

“Se avessi potuto scegliere qualcuno, sarebbe stato Paolo Seminara. Per uno straordinario caso del destino, è stato proprio lui a consegnarmi il diploma d’onore” ha detto con orgoglio Auriemma, che ha dedicato il riconoscimento alla figlia Antonia, presente in sala.