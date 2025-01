Torino-Cagliari 2-0: Che Adams decide il match

Si è concluso il primo match della 22esima giornata di Serie A. Si affrontavano Torino e Cagliari ed è stata la squadra padrona di casa a uscire dal rettangolo verde con i tre punti. Mattatore di serata e match winner, addirittura con una doppietta, Che Adams: un gol al 6' e un altro al 61' hanno deciso il match.



Como - Atalanta 1-2: una doppietta di Retegui regala il successo ai bergamaschi

Il Como si illude, passa in vantaggio con una rete di Nico Paz. Ma alla fine a fare la differenza è un uomo come Mateo Retegui, capocanonniere del campionato di serie A e centravanti della Nazionale. Una sua doppietta stende il Como e regala la vittoria all’Atalanta nel sentitissimo derby dello stadio Sinigaglia. Finisce 2-1 per la formazione bergamasca, al termine di una partita equilibrata, con i lariani che hanno sempre lottato, seppure con una squadra rimaneggiata e fino all’ultimo hanno cercato con insistenza il pareggio.

Tutto sommato un bell’incontro allo stadio Sinigaglia, dagli alti toni agonistici, con buone occasioni da entrambe le parti e le due formazioni che si sono affrontate a viso aperto. Più volenteroso il Como, più cinica e smaliziata l’Atalanta.

La rete che ha fatto pensare ai tifosi azzurri che si poteva bissare la vittoria dell’andata al 30′, con un precisa conclusione di Nico Paz, ben imbeccato da Fadera. Gol inizialmente annullato dall’arbitro Luca Pairetto per un preunto fuorigioco, poi smentito dal Var.

Nella ripresa l’1-2 della compagine ospite. Al 56′ l’1-1, con Retegui che insacca ben imbeccato dal neoentrato Brescianini. Stesso assist-man, e stesso autore del gol al 70′, con la realizzazione decisiva per la formazione ospite. Per Retegui è la quarta doppietta in questa stagione e la sedicesima rete.

Fino all’ultimo il Como ha provato e riequilibrare il match. Mister Cesc Fabregas, con gli schemi ormai saltati, ha mandato in campo tutti i giocatori offensivi a disposizione con i lariani che si sono catapultati in avanti vanamente, rischiando di subire la terza rete. Gol che sarebbe anche arrivato ad opera di Charles De Keteleaere, ma annullato per un tocco di mano del talentuoso giocatore belga.

Al fischio finale per i padroni di casa sono arrivati gli appalusi per una prova generosa e determinata. Per il Como, che rimane fermo a quota 22 punti in classifica, è il quarto stop in casa in questa stagione.

Sabato prossimo azzurri in trasferta, attesi alle 20.45 allo stadio Dall’Ara per il match contro il Bologna.



Napoli-Juventus 2-1

Il Napoli ribalta la partita dopo essere passato in svantaggio contro la Juventus: il 2-1 arriva dagli undici metri nella ripresa.

Poche polemiche per Napoli-Juventus, attesissima gara accesa prima del grande evento ma non durante.

Almeno relativamente alla direzione arbitrale del signor Chiffi, infatti, la sfida del Maradona non havuto grossi problemi, tanto che anche il goal del 2-1 con cui i padroni di casa hanno ribaltato la sfida non ha portato a infuocate discussioni.

Lukaku ha trovato la rete dopo quella di Anguissa, mentre il nuovo arrivato Kolo Muani aveva dato il vantaggio ai bianconeri entrando nella lista di giocatori in grado di segnare con la Juventus nella prima gara ufficiale.

Kolo Muani si prende subito la Juve, ma il Napoli nella ripresa reagisce e la ribalta: in goal Anguissa e Lukaku su rigore.

Altra dimostrazione di carattere del Napoli, che dopo Bergamo manda al tappeto anche la Juventus rimontando il momentaneo vantaggio bianconero.

Al 'Maradona' finisce 2-1 per gli azzurri, andati sotto per merito di un Kolo Muani subito letale al debutto che corona un ottimo primo tempo della squadra di Thiago Motta. Nella ripresa però gli uomini di Conte tornano in campo trasformati, trovando il pareggio nel quarto d'ora iniziale grazie all'inzuccata di Anguissa su cross al bacio di Politano e completando il sorpasso dagli undici metri con Romelu Lukaku (entrata scomposta di Locatelli in area su McTominay).

Madama non reagisce, il Napoli gestisce da big il finale (nel quale Vlahovic entra soltanto negli ultimi 10') e porta a casa 3 punti che le consentono di continuare a guardare tutti dall'alto verso il basso tenendo almeno provvisoriamente a distanza l'Inter (+6 con due gare in più).

La Juve perde l'imbattibilità in campionato dopo 22 giornate, esce da Fuorigrotta a -16 dalla vetta.