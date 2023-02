Mentre al Domina Coral Bay di Sharm El Sheikh si lavora da tempo ad eventi ed intrattenimento dedicati alla settimana di Pasqua '23, al Domina Zagarella Sicily di Santa Flavia (Palermo) la stagione turistica 2023 è ormai alle porte. Inizierà infatti già in primavera, nel maggio 2023.



Tra le novità di questo grande resort ispirato alla Dolce Vita sono tante. Ad esempio, chi vuol dedicarsi allo sport trova da quest'anno due campi da Padel, probabilmente lo sport in maggiore ascesa in questo momento. Non è tutto: Domina Zagarella, proprio come è già successo al Domina Coral Bay, dà vita ad una vera e propria Padel Academy in cui è possibile approcciare nel modo giusto questo nuovo divertente sport grazie all'aiuto di istruttori federali FIT Padel.



Da tempo infatti il gruppo Domina punta sull'offrire ai suoi ospiti la possibilità di vivere vacanze attive. Che preferisce solo riposarsi, può scegliere il classico mix vincente di relax, servizi, cucina mediterranea d'eccellenza, sole e mare. Chi invece vuole anche muoversi e divertirsi a Domina Zagarella, oltre al Padel può anche praticare Beach Volley, Beach Soccer, Beach Tennis, Atletica, Ginnastica in palestra, Sub, Snorkeling...



The Beach Luxury Club, che ha aperto a Domina Zagarella nel 2022 una sua "filiale" dopo il duraturo successo di Sharm, continua a puntare su dinner show e spettacoli con artisti di livello internazionale. Inoltre, la nuova stagione propone un legame sempre più stretto con produttori siciliani d'eccellenza. "I vini ed i piatti del nostro menu 'parlano' sempre più spesso in siciliano, ma lo fanno dialogando con il nostro stile, che è italiano e decisamente internazionale", spiega Manuel Dallori, corporate entertainment director di Domina e titolare di The Beach. Una cena romantica, un party o un brunch al The Beach, godendosi la vista sul Golfo di Porticello, non si dimentica.



Si rinnova poi la collaborazione tra Domina Zagarella e Giovanni Ciacci, celeberrimo professionista della tv da sempre grande amico di Domina. Grazie alla sua competenza ed alla sua passione per la Sicilia, anche quest'anno ha deciso di trasformare D-Shop in una vera boutique di eccellenze siciliane.



Tra i tanti prodotti che Ciacci ha selezionato per Domina Zagarella, ecco le borse Mia Bag, tra cui spicca il modello Sicily, creato appositamente per D-Shop. I più golosi trovano poi l'alta pasticceria firmata da Fiasconaro, che collabora tra gli altri con Dolce & Gabbana. Limoncello e arancello invece sono quelli dell'Antica Bottega del Cassaro di Palermo e Trapani.



Non mancano i profumi: ci sono quelli di Zuma, che si richiama alla tradizione siciliana, con le loro essenze di zagara e limone. E fa lo stesso anche I am sicily, che propone tra gli altri "masculo" e "fimmina", fragranze estive e decisamente mediterranee. Ecco poi Ceramicando, che rappresenta il nuovo stile delle ceramica siciliana e si dà mostra di sé anche nella casa del Grande Fratello. Per quel che riguarda il beauty, ecco Cosmesi Siciliana, un'altra vera eccellenza nella beauty routine.



Passando all'universo moda, tra i brand disponibili presto D-Shop c'è Abbidikkia, marchio Made in Panarea che ha appena sfilato ad Alta Roma. Decisamente divertenti sono poi i Kaftani L. A. Water disegnati da Natashia Stefanenko, che con i loro colori rappresentano le varie e anime dell'isola. Sono disponibili preso la bottega delle eccellenze siciliane di Domina Zagarella anche anche infradito gioiello abbinate. Infine chi ama le t shirt trova quelle firmate Coutu, (indossate tra gli altri da Maria De Filippi) e pure le proposte irriverenti ed i tessuti preziosi di NHVCR.



https://www.domina.it/hotel/domina-zagarella-sicily/



//



Cos'è Domina

https://www.domina.it/



Da più di 30 anni, milioni di ospiti da tutto il mondo vivono emozioni uniche e indimenticabili negli hotel e nei resort Domina. La cultura italiana di tutte le realtà del gruppo è il segreto del successo di una marca che fa dell'innovazione il suo spirito guida. Tra le strutture gestite dal gruppo, l'immenso Domina Coral Bay Hotel, Resort, Spa & Casino a Sharm El Sheikh; Domina Zagarella Sicily; Domina Borgo degli Ulivi sul Garda; Domina Milano Hotel & Congress; Domina St. Petersburg; Domina Novosibirsk; Domina PK Parkhotel Kurhaus. Domina, happiness in your free time.



Cos'è The Beach Luxury Club

https://www.thebeachluxury.com/



The Beach Luxury Club è un sogno total white da vivere sulla spiaggia di Domina Coral Bay, a Sharm El Sheikh o a bordo piscina, di fronte al mare di Santa Flavia (Palermo), presso Domina Zagarella Sicily. Lo staff solletica il palato con piatti di ispirazione mediterranea, sushi e thai, ad ogni ora del giorno e della notte (dalle 9 alle 2). Si ozia comodamente sdraiati sui lettoni a baldacchino. Non manca, a Sharm, The Beach Luxury Club on the Snow, un ampio spazio panoramico al coperto, per godersi dinner show e dj set d'eccellenza in ogni stagione.