GM ci riprova. Dopo che a luglio la sua prima istanza di citare in giudizio FCA era stata respinta - il giudice aveva fatto notare che le vittime del caso di corruzione presentato al tribunale erano i lavoratori di FCA e non la General Motors -, la casa automobilistica di Detroit ha portato nuovamente FCA in tribunale accusandola di aver corrotto alcuni sindacalisti dello UAW (United Auto Workers) con decine di milioni di dollari di tangenti, su conti bancari offshore, per avere l'appoggio del sindacato nel tentativo di forzare una fusione con General Motors.

Nell'accusa presentata lunedì, i legali di GM stavolta denunciano l'ex presidente della UAW Dennis Williams come "mandante" dell'operato dell'ex vicepresidente della UAW Joe Ashton, già dichiaratosi colpevole in relazione alla vicenda su cui in passato aveva indagato anche l'FBI, che avrebbe dovuto svolgere il ruolo di "talpa" per FCA nel CdA di GM.

Nella citazione, sono espresse anche le prime accuse contro Ron Gettelfinger, presidente della UAW dal 2002 al 2010, che ha guidato i sindacato durante la ristrutturazione dell'industria automobilistica sotto la presidenza Obama, in seguito alla crisi del 2008. Risale a quel periodo, dopo il dimezzamento dei salari per i nuovi assunti e la riduzione di decine di migliaia di posti di lavoro nel settore auto, che la UAW ha guadagnato miliardi di dollari in titoli GM e un posto nel consiglio di amministrazione di quell'azienda.

Secondo quanto denunciato nell'ultima accusa presentata da General Motors, Gettelfinger avrebbe avuto accesso a conti all'estero in Svizzera e a Panama, aperti in suo favore da FCA. In sostanza, quattro degli ultimi cinque più recenti presidenti della UAW sono stati coinvolti in questo scandalo. Gary Jones, che è stato presidente dal 2018 fino a quando non è stato costretto a dimettersi alla fine dell'anno scorso, si è già dichiarato colpevole delle accuse, insieme ad altri alti dirigenti, di aver sottratto alla disponibilità del sindacato più di 1 milione di dollari.

Va comunque fatto notare che Gettelfinger ha però negato qualsiasi coinvolgimento nella vicenda con una dichiarazione pubblica resa disponibile anche tramite il sito del sindacato.

Se il presunto schema FCA-UAW per forzare una fusione con GM - elaborato da Marchionne già nel 2015 - avesse avuto successo, avrebbe causato alla chiusura di numerosi stabilimenti e avrebbe portato al conseguente licenziamento di decine di migliaia di lavoratori.

Per i dirigenti del sindacato UAW, le decine di milioni di dollari ricevute in tangenti sarebbero stati probabilmente solo un acconto sui guadagni, tramite azioni e altri incentivi finanziari che avrebbero potuto ricevere come ricompensa dopo la conclusione della fusione... se solo fosse andata in porto.

Invece, FCA si è fusa con PSA. Anche in questo caso dobbiamo pensare che la fusione sia stata frutto di un caso di corruzione?