Terminerà il 10 giugno l'edizione 2023 di MAREDIREFARE il festival del mare organizzato ogni anno a Trieste con la collaborazione di numerose organizzazioni ed associazioni scientifiche: WWF AMP Miramare, Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS, Patto di Trieste per la Lettura, Editoriale Scienza, Associazione Museo della Bora.

Numerose le attività in programma, alcune solo per gli addetti ai lavori ma la maggior parte aperte a tutti ed in particolare ai più piccoli...

Due le giornate speciali previste per questa edizione:

Lunedì 5 giugno – Giornata mondiale dell’ambiente

Giovedì 8 giugno – Giornata mondiale degli oceani

Il cuore della manifestazione 2023, la sala TCC (Trieste Città della Conoscenza) presente all’interno della stazione ferroviaria centrale della città dove sarà allestita la mostra fotografica “Dentro e fuori dall’acqua” e il canale Ponterosso dove saranno ospitate le opere degli artisti inerenti alla mostra “Il mare inizia in città”. Molte altre attività verranno effettuate anche presso l’Area Marina Protetta di Miramare.