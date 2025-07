“Adoro il mare” è il nuovo singolo di Davide Buzzi, brano già disponibile su tutte le piattaforme streaming e digital download. Realizzato da Davide Buzzi in collaborazione con lo storico collaboratore Alex Cambise, “Adoro il mare” è un brano spiritosamente pop, velato di una leggerissima influenza New Orleans jazz. Fantastiche e divertenti la chitarra elettrica di Alex Cambise e la batteria spazzolata di Michael Turlon.

«Adoro il mare è una canzone tipicamente estiva, fresca, sarcastica e irriverente, che racconta di una grottesca vacanza in Club Village a 4 stelle (rubate), dove regna un servizio all-inclusive fatto di pranzi e cene self-service in stile mensa aziendale, drink distribuiti in bicchieri di plastica per colluttorio, camerieri litigiosi e ombrelloni spompi. In tutta questa cartolina non mancano nemmeno gli animatori da night club, le sigarette spente e abbandonate nella sabbia e le tipiche letture estive da spiaggia. Il testo nasce da una “tragica” esperienza personale che ho vissuto un paio di anni fa, quando in last minute ho pensato bene di acquistare un pacchetto vacanze in un Club Village a “4 stelle” in Sardegna. Invece di vivere una villeggiatura con un alto standard di comfort, servizi e intrattenimenti, mi sono ritrovato a trascorrere una settimana di situazioni grottesche che si susseguivano a catena: camera ammuffita, zanzare assassine attive a ogni ora del giorno e della notte, pasti al limite della decenza e serviti in un ambiente da mensa aziendale, bicchieri di plastica, tovaglie sintetiche, camerieri litigiosi e animatori dalle mani lunghe e untuose. Fortunatamente almeno gli altri avventori della struttura erano carini e simpatici e alla fine, dal momento che tutti stavamo nella stessa barca, abbiamo pensato fosse meglio ridere della nostra sventura, piuttosto che farsi il sangue amaro»

Il brano è stato prodotto artisticamente da Alex Cambise e registrato presso gli Astrea Digital Studios di Vigevano (PV), Zerodb Record di Assago (MI). Testo e musica sono stati scritti da Davide Buzzi, con la collaborazione di Alex Cambise per la parte musicale e gli arrangiamenti.

https://www.youtube.com/watch?v=f8dFA010Og0

Biografia

Davide Buzzi, cantautore, autore, scrittore e fotografo, è un artista con alle spalle una carriera ormai trentennale, cinque album discografici, tre romanzi, concerti ed esibizioni in molti paesi europei, diversi premi internazionali, fra i quali: quattro nomination ai NAMMY Award di Niagara Falls (USA) e una nomination agli ISMA Award di Milwakee (USA) per la canzone“The She Wolf”, una segnalazione al Premio Strega per il romanzo “L’estate di Achille, il“Primo premio assoluto”allo "STORY RIDERS – COMMON PEOPLE" di Torchiara (SA), tre premi cinematografici per opere diverse e una nomination per i “RED MOVIE Award di Brest (F).

Nel 2017 e nel 2021 ha proposto i primi due volumi de La Trilogia, un importante progetto discografico che vuole ripercorrere la sua carriera attraverso sue canzoni inedite, scritte in periodi di tempo diversi, e la rivisitazione dei brani di alcuni cantautori italiani che in un modo o nell’altro hanno influito sul suo modo di scrivere. Interessante anche il ventaglio di ospiti che questo progetto ha riunito durante il suo percorso e che giungerà al termine nei prossimi mesi con la pubblicazione del terzo volume, “Dispositivi di Segnalazione Acustica Individuale”.

In anni recenti ha collaborato con la Radio Svizzera di Lingua Italiana, realizzando con Marco Kohler il format musicale e podcast La Valigia del Buzzi, uno spaccato storico di 25 puntate, dedicato alla realtà musicale pop/rock della Svizzera italiana, a partire dalla fine degli anni 60 per arrivare all’inizio degli anni 2000. Inoltre per un ventennio è stato inviato speciale di Radio Ticino al Festival di Sanremo. Durante il suo percorso artistico ha collaborato con vari artisti di fama internazionale.

www.davidebuzzi.com

www.facebook.com/davidebuzzi68

www.twitter.com/Davide1268

www.youtube.com/ponyrecord