Questo il riassunto delle prestazioni di venerdì e sabato della scuderia Ferrari alla vigilia del Gran premio d'Ungheria:

Carlos Sainz:"Nel complesso abbiamo fatto delle buone qualifiche, con giri molto solidi ogni volta che sono sceso in pista, riuscendo a portare al limite la macchina. Credo che questo fine settimana abbiamo fatto dei passi avanti, anche se guardando la classifica il quarto posto di oggi era il miglior risultato che potevamo ottenere. Domani dovremo essere estremamente concentrati per tutta la gara perché potrebbero crearsi delle opportunità e dobbiamo essere sicuri di essere pronti a coglierle. Ci vediamo in gara!"

Charles Leclerc:"Il sesto posto non è un risultato che mi soddisfa. Il mio giro in Q3 non è stato dei più puliti, ma dopo la bandiera rossa sapevamo che sarebbe stato davvero difficile migliorare anche se ci abbiamo provato. Tutto sommato però penso che abbiamo ottenuto il massimo. Nel complesso dobbiamo lavorare per ritrovare il ritmo che avevamo ad inizio stagione. Domani spingeremo per massimizzare i punti della nostra squadra e vedremo dove questo ci porterà".

Fred Vasseur:"Il risultato di oggi riflette i valori che si sono visti in campo oggi tra le squadre. McLaren è stata veloce in ogni condizione e merita di essere in prima fila, mentre noi dobbiamo concentrarci su noi stessi. Durante le prove libere la temperatura della pista era quasi 60 gradi mentre in qualifica c’è stata la pioggia e la temperatura è stata molto più fresca. Questo ha reso la sessione più difficile da gestire, anche se le condizioni sono state le stesse per tutti.Ovviamente saremmo contenti di partire più avanti, ma dalla quarta e dalla sesta posizione possiamo ancora ottenere un buon bottino di punti e magari puntare al podio, poiché pensiamo di avere un passo gara competitivo. Superare qui, con le due zone DRS, non è più così difficile come era in passato quindi dobbiamo lavorare per massimizzare il risultato anche considerato che la gara sarà all’insegna della gestione gomme e si prevede che farà di nuovo caldo.Indubbiamente dobbiamo ancora spingere sullo sviluppo della vettura per raggiungere chi è davanti, ma nel frattempo dobbiamo pensare a portare a casa più punti possibile domani".





Crediti immagine: x.com/ScuderiaFerrari/status/1814718980738687372/photo/1