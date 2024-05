Proprio alla curva 5 del circuito di Barcellona, quella dove ieri era caduto all'ultimo giro della gara Sprint, Francesco Bagnaia (Ducati ) ha effettuato su Martin (Pramac) il sorpasso decisivo che gli ha permesso di vincere il Gran Premio della Catalogna, sesta prova del mondiale 2024.

È accaduto al 19° dei 25 giri previsti, dopo che Martin nella prima parte di gara era riuscito a portarsi al comando superando Acosta (GASGAS Tech3) e Bagnaia. Il pilota della GASGAS era poi rinvenuto su Pecco e si era portato a ridosso di "Martinator" e minaccia il sorpasso, quando ha perso l'anteriore in curva 10, finendo nella ghiaia.

A quel punto la vittoria nel gran premio poteva sembrare una formalità per Martin, considerando i due secondi che lo separavano dal pilota piemontese. Ma così non è stato. Bagnaia ha iniziato a girare più veloce di due/tre decimi e alla fine è riuscito a portarsi sotto al rivale, a superarlo e a creare un margine tale che gli ha permesso di tagliare il traguardo senza particolari patemi.

Per il terzo gradino del podio, invece, c'è stata lotta. Marc Marquez (Gresini Racing), anche stavolta partito molto indietro, è stato autore di una fantastica rimonta, riuscendo ad arrivare dietro l'Aprilia del poleman Aleix Espargaro, ma senza avere il tempo per riuscire a trovare lo spazio giusto per poterlo superare e si è dovuto così accontentare del quarto posto a soli 52 millesimi dal pilota della scuderia di Noale, che si è aggiudicato il terzo gradino del podio.

La quinta posizione è andata a Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Team), che nelle ultime curve ha superato Raul Fernandez (Trackhouse Racing). Lo spagnolo dell'Aprilia ha comunque ottenuto il secondo miglior risultato della sua carriera nella classe regina.

Settimo Alex Marquez (Gresini Racing) e ottavo Brad Binder (KTM), che, dopo un avvio promettente, ha perso ritmo dal decimo giro, chiudendo con oltre 18 secondi di distacco da Bagnaia. Chiudono la top ten, Quartararo (Yamaha) nono e Oliveira, sull'altra Trackhouse Racing, decimo.

Nella classifica del mondiale piloti, Bagnaia riconquista il secondo posto con 116 punti, superando Marc Marquez che ne ha 114. Saldamente al comando rimane Martin con 155 punti.

Nessuna pausa per le MotoGP che tra una settimana scenderanno di nuovo in pista al Mugello per il Gran Premio d'Italia.





Crediti immagine: x.com/MotoGP/status/1794721503587754283/photo/1