Nonostante le tensioni commerciali con gli Stati Uniti e una domanda interna debole, l'economia cinese ha mostrato una certa resilienza nel secondo trimestre del 2025. Il PIL è cresciuto del 5,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, un dato leggermente superiore alle aspettative degli analisti (5,1%) ma in calo rispetto al 5,4% del primo trimestre.

Sotto la superficie, i segnali non sono rassicuranti. Il traino delle esportazioni sembra destinato a perdere slancio, anche perché molte spedizioni sono state anticipate approfittando della tregua commerciale temporanea con gli Stati Uniti. La pressione inflazionistica resta al palo, i consumatori sono riluttanti a spendere e i prezzi delle case tornano a calare. In altre parole, la ripresa è instabile.

Secondo Wei Yao di Societe Generale, “l'impatto delle tariffe USA diventerà più evidente nella seconda metà dell'anno”, mentre la debolezza del mercato immobiliare e il venir meno degli incentivi “mettono in dubbio la sostenibilità della ripresa dei consumi”. I numeri macroeconomici nascondono un disagio diffuso.

Su base trimestrale, la crescita è stata dell'1,1%, meglio dello 0,9% atteso ma in calo rispetto al +1,2% del trimestre precedente. Tuttavia, i dati di giugno rivelano un rallentamento dei consumi: le vendite al dettaglio crescono solo del 4,8% (minimo da inizio anno), mentre la produzione industriale accelera al 6,8%. In controtendenza, sì, ma non sufficiente.

La deflazione preoccupa: i prezzi alla produzione sono scesi al ritmo più veloce degli ultimi due anni. Zichun Huang di Capital Economics avverte: “I dati del PIL probabilmente sopravvalutano la reale forza dell'economia. Ci aspettiamo un rallentamento ulteriore nella seconda metà del 2025.”

La prossima riunione del Politburo a fine luglio sarà cruciale. Pechino ha già tagliato i tassi e aumentato la spesa in infrastrutture e sussidi, ma potrebbe non bastare. Alcuni analisti prevedono un'espansione del deficit se la crescita dovesse rallentare bruscamente. Finora, i mercati sono rimasti tiepidi, senza grandi reazioni ai dati.

Il settore immobiliare, ancora in difficoltà cronica, continua a pesare sul PIL: gli investimenti sono crollati nei primi sei mesi dell'anno, e i prezzi delle nuove case sono scesi al ritmo più rapido da otto mesi. Gli interventi statali, come la ristrutturazione delle “urban village” e il lancio di nuovi modelli di sviluppo, non stanno dando i frutti sperati.

Gli investimenti fissi sono cresciuti appena del 2,8% su base annua (contro il 3,7% nei primi cinque mesi). Anche la produzione di acciaio, indicatore chiave della domanda industriale, è scesa del 9,2% a giugno.

Il consenso tra gli analisti è chiaro: la crescita rallenterà. Le stime per il terzo trimestre parlano di un PIL a +4,5%, e solo +4,0% nel quarto. Per l'intero 2025, si prevede un aumento del 4,6%, sotto il target ufficiale del 5%. E per il 2026, si scenderà al 4,2%.

Come nota Dan Wang di Eurasia Group: “Senza stimoli fiscali più forti, la crescita nel terzo trimestre è a rischio. I consumatori sono più cauti, le imprese pure. Gli esportatori cercano sempre più fuori dalla Cina le opportunità che mancano in casa.”





Fonte: Reuters