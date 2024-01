Nel recente weekend, si è verificato uno scontro inatteso al botteghino italiano, con i film "Povere creature!" di Yorgos Lanthimos e la commedia "I Soliti Idioti 3" in competizione nelle sale cinematografiche. Entrambi sono stati rilasciati giovedì scorso, ma il film candidato a 11 premi Oscar, con Emma Stone come protagonista, è riuscito a conquistare la vetta della classifica settimanale. "Povere creature!" ha accumulato un totale di 1.989.973 euro, registrando una media di incassi per sala di 3.820 euro.

Le aspettative sono notevoli per la commedia gotica basata sul romanzo di Alasdair Gray, soprattutto dopo aver vinto il Leone d'Oro a Venezia. L'uscita strategica prima degli Oscar ha consentito al pubblico italiano di godersi la pellicola, contribuendo al suo successo con una trama avvincente e performance eccezionali, consolidandone la popolarità.

Al secondo posto, con un incasso di 1.943.860 euro, troviamo il ritorno di Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli con "I Soliti Idioti 3". Dopo dodici anni dall'ultima apparizione, la commedia ha segnato la miglior media per sala durante il fine settimana, raggiungendo i 5.430 euro.

A chiudere il podio c'è un'altra novità: "Tutti tranne te", una romantica commedia che ha raccolto 1.201.859 euro, con una media di 5.008 euro per sala.

Tra le nuove uscite, è riuscito a entrare nella Top 10 degli incassi anche "Dieci Minuti" di Maria Sole Tognazzi, ispirato al romanzo di Chiara Gamberale, con un incasso di 285.171 euro e una media di 1.517 euro per sala.

Globalmente, i quattro giorni del weekend dal 25 al 28 gennaio hanno generato un totale di 9.672.734 euro con 1.346.516 presenze. Grazie al diversificato bouquet di nuove uscite, che ha coperto un ampio spettro di pubblico, gli incassi sono cresciuti del 28% rispetto al weekend precedente. Inoltre, si è registrato un notevole aumento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con un +55%.