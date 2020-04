Vorresti un notebook leggero, ma decisamente interessante che possa coniugare la tua esigenza di possedere un dispositivo votato alla portabilità, ma anche elegante e sempre connesso? Questo notebook esiste e da oggi è disponibile anche in Italia. Il prodotto in questione è il Samsung Galaxy Book S.

Il Samsung Galaxy Book S si caratterizza per una qualità costruttiva davvero ottima, per tutti i vantaggi legati all'utilizzo di Windows 10, per un peso estremamente ridotto e per il supporto alla connettività LTE.

Insomma, questo notebook ha tutto quello che serve per essere portato sempre nello zaino ed utilizzato quando serve. Anche perché si avvia praticamene in un istante.



Queste le sue caratteristiche principali: