di Vincenzo Petrosino - Oncologo Chirurgo, Salerno - E' sempre più diffuso il fenomeno di aggressione da parte di molti ai medici. In realtà dopo 43 anni di professione, conoscendo il passato devo dire innanzitutto che la gente in genere non ha oggi alcun rispetto spesso per coloro che devono curarli. Credo che molti si approcciano ai contatti con un medico alla stessa stregua di quando sono sui social.

L'Organizzazione mondiale della sanità segnala che fra l'8% e il 38% degli operatori sanitari ha subito una forma di violenza fisica nel corso della sua carriera e che sono ancora più numerosi coloro che sono stati aggrediti verbalmente.

A correre i rischi maggiori, rileva l'Oms, sono gli infermieri e coloro che lavorano nei pronto soccorso. E' un quadro che descrive bene anche la realtà italiana, dove i dati dell'Inail indicano che le aggressioni al personale sanitario sono complessivamente 1.600 l'anno, dagli ambulatori di psichiatria alle guardie notturne, con una media di poco più di 4 al giorno.

Fra le regioni nelle quali il fenomeno è più frequente c'è la Puglia, come è emerso dall'indagine presentata recentemente dall'Ordine dei medici di Bari in collaborazione con il Gruppo di lavoro donne medico Agapanto. I loro dati indicano, per esempio, che nel 2022 le aggressioni sono aumentare del 60,87% fra gli operatori della Croce Rossa, che nel 20,48 % dei casi l'aggressione è avvenuta da parte di un gruppo e nel 44,18% dei casi l'aggressore era un utente della struttura sanitaria.

Ma questi numeri descrivono però solo la punta di un iceberg. Per esempio, secondo l'Ordine delle professioni infermieristiche non vengono quasi più denunciate le aggressioni verbali, che sono comunque motivi importanti di stress e che possono portare anche ad abbandonare la professione. Oggi spesso anche i medici di medicina generale sono sottoposti a pressioni, aggressioni verbali e a volte anche di diverso tipo. Spesso alcuni medici sono costretti a ricusare i pazienti per reale rottura dei rapporti di fiducia. La sanità oggi ha delle note da seguire di appropriatezza che a volte non sono " gradite " all'utenza. Tutti vorrebbero tutto e subito , pensano a volte di " schiavizzare " lo stesso medico specialmente se debole. A volte esistono richieste di certificazioni assurde , di quantità di farmaci impropri e la negazione di questo spesso conduce a comportamenti aggressivi.

Esiste in genere a mio giudizio una vera e propria mancanza di rispetto verso la professione medica, alcuni abituati nella vita a alcuni comportamenti per professione o abitudini errate, credono di poter alzare la voce, minacciare o peggio incutere timore nei medici e personali.

Molti navigano nelle querele inutili , cercano indennizzi per ogni cosa , davvero credono che nessuno deve ammalarsi, che nessuno può commettere errori e che i medici devono " essere al servizio " del primo venuto che crede di alzare la voce.

Personalmente mi è capitato addirittura da parte di persone che dovrebbero invece fare rispettare alcune cose non alzare la voce in modo minaccioso.

Cosa dire... certamente non è tutto nero e neppure tutto bianco, esistono delle eccezioni, ma a mio giudizio sono poche. La sanità in genere va senz'altro rivista e migliorata ma va migliorata anche l'educazione e i comportamenti dell'utenza. Molti davvero pensano di essere su "TikTok".

La medicina come ho spesso scritto va "umanizzata", ma umanizzati vanno anche gli utenti che qualcosa l'hanno davvero spesso dimenticata!







