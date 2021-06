È Max Verstappen il pilota da battere nel GP di Francia di Formula 1 che si disputa domenica in Provenza, sul circuito di Le Castellet. Il pilota olandese si è nuovamente aggiudicato la pole facendo registrare il tempo di 1:29.990. La sua Red Bull è stata l'unica vettura a scendere sotto il muro di 1:30, con il secondo miglior tempo, messo a segno dalla Mercedes di Hamilton, che è di 258 millesimi più lento.

In seconda fila, con distacchi sotto ai 5 decimi, troviamo nell'ordine la Mercedes di Bottas e l'altra Red Bull di Perez, a conferma che le due scuderie sono una spanna avanti sulle altre del lotto.

Il primo degli "altri" è Carlos Sainz, che ha fatto un'ottima Q3 conquistando la terza fila anche se con quasi 9 decimi di distacco dal miglior tempo, che sarà affiancato da Gasly su Alpha Tauri, anch'essa motorizzata Honda.

A seguire l'altra Ferrari di Leclerc, staccato di un secondo da Verstappen, che ha preceduto le due Mc Laren di Norris e Ricciardo, divise tra loro dalla Alpine Renault di Fernando Alonso.

*

La superiorità mostrata da Verstappen è oltretutto ancor più sorprendente, in relazione al fatto che in questo weekend sono state introdotte due modifiche al regolamento per limitare sulle vetture la flessibilità dell'ala posteriore e per non derogare dalle indicazioni del produttore sulla pressione con cui sono gonfiati gli pneumatici. La prima modifica è stata "suggerita" dagli altri team perché l'ala della Red Bull a loro dire era troppo flessibile e l'avrebbe favorita sui rettilinei.

Nelle dichiarazioni a file qualifica, Hamilton ha ammesso che quello odierno è stato un weekend difficile per la Mercedes e di non essere per nulla soddisfatto della macchina, nonostante tutte le modifiche apportate. Di contro, Bottas, che negli ultimi gran premi non aveva brillato, oggi non era altrettanto insoddisfatto della propria vettura.

La gara partirà alle 15. Infine, non va dimenticato che il meteo, per domenica, dà fino ad un 30% di possibilità di pioggia su Le Castellet... anche durante lo svolgimento del gran premio.









Crediti immagine: twitter.com/F1/status/1406259369646436356