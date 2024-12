Il German Design Award 2025 per l’Excellent Product Design - Furniture, uno dei riconoscimenti più prestigiosi nel mondo del design, è stato assegnato ad Arketipo, l’ultima collezione firmata Cotto d’Este.

Dal 1953, il German Design Council è un’autorità globale nella promozione del design, del branding e dell’innovazione, assegnando ogni anno premi attraverso una giuria indipendente composta da esperti internazionali di diverse discipline, tra cui industria, università e progettazione.

Questo premio conferma il ruolo di Cotto d’Este come protagonista del panorama internazionale, celebrando l’eccellenza progettuale del brand e la sua capacità di unire innovazione tecnologica, qualità e visione estetica.

La collezione Arketipo rappresenta una sintesi perfetta tra tradizione artigianale e innovazione industriale, portando il design ceramico a livelli inediti. Con il suo stile minimalista e raffinato, Arketipo trasforma gli spazi domestici e pubblici, creando ambienti caratterizzati da un’estetica sofisticata e una qualità sensoriale unica.

“Siamo davvero orgogliosi che in così poco tempo Arketipo abbia ricevuto importanti premi a livello nazionale e internazionale. Il German Design Award è un’ulteriore testimonianza della qualità, dell’impegno e della visione di Cotto d’Este, incarnata da una collezione capace di definire nuovi standard nel settore del rivestimento ceramico. Arketipo, infatti, è sinonimo di una nuova materia che diventa modello da plasmare, in grado di definire nuove tendenze, in cui risiede un equilibrio perfetto tra modernità e tradizione, artigianalità e tecnologia industriale, estetica e performance” ha dichiarato Bruno Buratti, Brand Manager di Cotto d’Este”

Con Arketipo prende vita un materiale ceramico «in purezza», che si discosta dall’interpretazione dell’esistente per attingere da molteplici ispirazioni e creare un insieme innovativo di texture, grafica e gamma cromatica. La collezione che ne deriva è così un mix di grani, scaglie e sabbie la cui densità, dimensione e colorazione definisce il movimento e determina 2 distinte versioni grafiche: la prima, declinata nell’iconico 14 mm e nella variante outdoor da 20 mm, è più disomogenea ed espressiva; la seconda, declinata nelle lastre sottili KERLITE da 3,5 mm e 6,5, mm, è più uniforme e valorizza al massimo il colore.

Arketipo offre la massima libertà nel concepire gli spazi e la loro estetica, l’ampia gamma di formati, finiture e nuance, infatti, esalta ancor di più le potenzialità di questa innovativa collezione.

COTTO D’ESTE - Company PROFILE

Raffinatezza, qualità, eccellenza, da oltre 30 anni, Cotto d’Este produce rivestimenti e pavimenti in grès porcellanato di altissimo livello, rivolgendosi al mercato dell’alto di gamma e divenendo l’interlocutore privilegiato di architetti e progettisti che sempre più spesso, nel mondo, scelgono le sue creazioni per le loro prestigiose realizzazioni.

Exclusive Surfaces, claim dell’azienda, si traduce in prodotti materici, intensi, caratterizzati da un’eccellenza produttiva, una perseverante ricerca estetica e una profonda cura per il dettaglio, in grado di conservare le caratteristiche delle lavorazioni artigianali e dei più bei materiali presenti in natura.

Cotto d’Este offre prodotti di qualità superiore che vengono proposti in una gamma, unica al mondo, composta da superfici a spessore 14 millimetri, 20 mm e da grandi lastre ultraslim in Kerlite e completata dall’esclusiva tecnologia antibatterica Protect® che garantisce igiene e protezione per ambienti sani e sicuri.

La qualità e la perfezione estetica delle superfici ceramiche di Cotto d’Este si combina inoltre con le più importanti certificazioni internazionali e una garanzia esclusiva di 20 anni applicata sulla totalità dei prodotti.

Il brand, infine, si caratterizza per una continua ricerca nel campo delle innovazioni tecnologiche e per la grande attenzione nei confronti dell’ambiente che guida le attività durante tutto il ciclo produttivo.