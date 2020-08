Mentre il Manchester United affronterà in semifinale di Europa League la vincente tra Wolverhampton e Siviglia, l'Inter, che lunedì ha battuto per 2-1 il Bayer Leverkusen grazie ai gol di Barella e Lukaku, affronterà la vincente tra Shakhtar e Basilea. Entrambe le sfide si disputerann questo martedì.

Queste le dichiarazioni di Conte nel dopo partita.

"C'è grande soddisfazione da parte di tutti, perché abbiamo fatto una buonissima partita. Avevamo preparato la gara nella giusta maniera e siamo riusciti a non far giocare mai il Bayer Leverkusen, riuscendo nella fase di possesso a mettere in pratica ciò che avevmo studiato. Avremmo potuto essere più tranquilli perché, pur non soffrendo quasi nulla, il risultato è rimasto in bilico ma posso solo fare i complimenti ai ragazzi perché hanno avuto voglia di dimostrare che stanno facendo una stagione importante. Adesso possiamo giocarci una semifinale europea e dobbiamo essere contenti. Già da domani però dovremo pensare alla prossima partita, perché vogliamo puntare al massimo senza avere recriminazioni"."È difficile parlare di singoli quando si vede una prestazione così da parte di tutti. Romelu sta facendo una grandissima stagione ma è supportato dalla squadra. Se tutti fanno bene e ci si comporta da squadra poi emergono anche le individualità. Avere attaccanti come Lukaku, Lautaro e Sanchez è importante ma devono tutti ringraziare la squadra perché è il gruppo che permette ai singoli di esprimersi al massimo". "Lavoriamo molto sotto questo punto di vista. Ci sono delle posizioni studiate e, oltre ad avere dei giocatori con abilità tecniche, è importante eludere la pressione offensiva con situazioni provate. Questo ci permette di verticalizzare e trovare campo. Spesso sento parlare erroneamente di ripartenze ma noi iniziamo la manovra dal basso per crearci le giuste situazioni e i giusti spazi"."Difficile arrabbiarsi dopo una partita così. Posso solo fare i complimenti ai ragazzi per la prestazione. Poi, come facciamo dopo ogni partita, analizzeremo in video tutte le situazioni e vedremo dove possiamo migliorare".