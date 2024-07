Nel fine settimana, dopo Assen, la MotoGP si trasferisce sul mini-circuito del Sachsenring per il Gran Premio di Germania: 3,6 Km, 13 curve (3 a destra, 10 a sinistra), 700 metri il rettilineo più lungo. Le curve strette del Sachsenring fanno di questo circuito uno dei più lenti del calendario, dando vita però a gare molto serrate e strenuamente disputate.

Queste le dichiarazioni alla vigilia di Jorge Martin:

"Il livello è molto migliore rispetto al 2023, qui sarà interessante: ci sarà grande bagarre con Marc e Pecco. Mi sento forte e fiducioso. L'anno scorso è stato fantastico perché ho vinto la Sprint al sabato e la gara la domenica, penso di potermi ripetere. Staremo a vedere. L'anno scorso guardavo i video on-board di Marc in preparazione per il Sachsenring. Chissà, magari mi hanno aiutato anche a vincere. ... L'anno scorso sicuramente ero competitivo. Spero di esserlo ancora. Io e Pecco eravamo molto vicini, lui mi ha anche superato curva 11, ma anch'io ho fatto lì due sorpassi in ogni gara. Sicuramente è una curva che devo prendere in considerazione seriamente".

Questo il calendario del GP d'Olanda:

Venerdì 5 luglio

10:45 - 11:30 Free Practice 1

15:00 - 16:00 Practice

Sabato 6 luglio

10:10 - 10:40 Free Practice 2

10:50 - 11:05 Qualifiche 1

11:15 - 11:30 Qualifiche 2

15:00 Gara Sprint (15 giri)

Domenica 7 luglio

09:40 - 09:50 Warm Up

14:00 Gran Premio (30 giri)