Jorge Martin (Pramac), anche partendo dalla sesta posizione, è riuscito a trionfare nella gara Sprint del Gran Premio d'Indonesia. Solo ottavo Pecco Bagnaia che, in tal modo, è stato superato dallo spagnolo in vetta alla classifica del mondiale piloti. Nonostante ciò, oggi la Ducati può comunque consolarsi, visto che con largo anticipo si è aggiudicata il titolo Costruttori anche nel 2023, il quarto consecutivo.

Nel sabato di Mandalika, ottima la prestazione del team Mooney VR46 che con gli acciaccati Luca Marini e Marco Bezzecchi ha comunque ottenuto , rispettivamente il secondo e terzo gradino del podio.

Alla partenza Marini, che nelle qualifiche ha conquistato la pole position, è in testa alla prima curva, seguito da Maverick Vinales (Aprilia), che alla curva successiva lo passa, mentre Fabio Quartararo (Yamaha) e Jorge Martin superano Aleix Espargaro (Aprilia), seguiti da Brad Binder (KTM). Nelle prime fasi della gara, assistiamo anche alla caduta di Marc Marquez (Honda).

Vinales guida la corsa,mentre il suo compagno di scuderia scivola al sesto posto: il numero 41 tenta poi di sorpassare Binder ma cade, coinvolgendo pure il pilota sudafricano.

Martin e Quartararo si sfidano per il terzo posto: lo spagnolo supera il francese e poi prende il largo. Bagnaia, intanto, nelle retrovie prova a superare l'altra Ducati ufficiale di Enea Bastianini, ma senza successo, rimanendo in ottava posizione, la stessa nel momento in cui taglierà il traguardo.

A nove giri dalla fine, Martin mette nel mirino Luca Marini e lo supera e, dopo quattro giri, fa altrettanto con Vinales, prendendosi la prima posizione che manterrà fino alla fine, nonostante il ritorno di Marini e Bezzecchi (quest'ultimo comunque tardivo) che avevano passato in precedenza il pilota dell'Aprilia.

Quinto Quartararo, seguito da Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing), Enea Bastianini e Francesco Bagnaia.

Adesso sono 328 i punti di Martin nel mondiale piloti, contro i 321 di Bagnaia. Bezzecchi è terzo con 272.

Domenica, il gran premio d'Indonesia prenderà il via alle ore 9:00.





Crediti immagine: twitter.com/pramacracing/status/1713135671593103726/photo/2