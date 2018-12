Costez & Hotel Costez: ci si scatena con le Donatella, Tombola con gli amici... e Capodanno d'eccellenza

Dicembre, tra l'Hotel Costez di Cazzago (BS), dj bar in Franciacorta e il grande #Costez a Telgate (BG), super disco sempre piena di show, finisce tra party e divertimento.

Venerdì 21 e sabato 22 dicembre 2018 all'Hotel Costez (Cazzago - BS) al mixer c'è NZ DJ, artista capace di far muovere a tempo chiunque. Alla voce invece arriva Mapez. E chi vuol divertirsi con gli amici pure la sera di Natale, il 25 dicembre, dopo essersi rilassato con tutti quanti i parenti d'ogni ordine e grado? All'Hotel Costez (Cazzago - BS) trova una tombolata d'eccezione, perché staff e ospiti del Costez in fondo sono davvero una famiglia. Si vince con Villa Crespia, Hosteria degli Undici, CoverStore.

Sabato 22 dicembre invece chi va a ballare al grande #Costez - Grumello / Telgate (BG) trova l'energia incontenibile ed il sex appeal delle Donatella (nella foto). Personaggi tv, artiste, sempre al centro della scena... le Donatella sono note per la loro curiosità, la passione per la moda, l'allegra stravaganza e la freschezza che si traducono in look divertenti, sperimentali, eccentrici. Normale quindi che abbiano attirato l'attenzione della moda e del fashion living. I loro profili social sono seguitissimi e loro sono sempre sotto i riflettori, attente osservatrici e appassionate del mondo che le circonda. Interpreti di un pop di matrice elettronica, solido e raffinato, assemblato con precisione, le Donatella sono viste da molti come una promessa e un talento da valorizzare fino in fondo, non solo in Italia. Primo fra tutti a credere in loro è stato Max Moroldo che, insieme a Gianni Bini, produce nel 2013 per Sony Music Entertainment il loro primo album Unpredictable. Da allora la loro carriera, musicale e non, è in continuo crescendo.

E a Capodanno 2019? L'idea giusta è passare l'ultima notte del 2018 al al grande #Costez - Grumello / Telgate (BG) già a partire dalla cena, che è a cura dello staff di Barboglio De Gaioncelli, ristorante e cantina d'eccellenza situato a Corte Franca. Dalle 21, su prenotazione, ci si gode una cena semplicemente infinita che poi diventa un party da vivere fino all'alba. Dall'aperitivo finger food agli antipasti, primo, secondo, buffet di dolci, caffè, amaro... (90€ a persona, su prenotazione, compreso l'ingresso in disco). Alla musica pensa uno staff artistico d'eccezione: in console si alternano tre dei dj simbolo del sound scatenato del #Costez: Nicola Zilioli, Steven Nicola, DR.Space. Alla voce invece c'è Mapez, capace di regalare energia a chiunque. (ingresso in disco dalle 23. Yomo 20€ senza drink, donna 20€ con drink. Dopo mezzanotte: 15€



21/12 e 22/12 NZ dj, voice Mapez @ Hotel Costez - Cazzago (BS)

22/12 Le Donatella @ #Costez - Telgate (BG)

25/12 Tombola di Natale @ Hotel Costez - Cazzago (BS)

31/12 Capodanno 2019 #Costez - Telgate (BG)



Eventi Facebook con tutti i dettagli dei party #Costez e Hotel Costez

www.facebook.com/CostezOfficial/events/