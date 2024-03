Beppe e Alfredo Vismara non hanno bisogno di presentazioni nel mondo del Judo. Con le loro competenze, esperienza e passione, questi supermaestri hanno formato numerosi campioni e ispirato generazioni di praticanti di Judo.

Al nostro Summer Camp, condivideranno le loro conoscenze approfondite e la loro tecnica impeccabile offrendo un'esperienza formativa completa per tutti i livelli di abilità.

Siamo entusiasti di annunciare che avremo come ospite speciale un giovane allenatore giapponese,Sasaki Kotaro ex allenatore della nazionale polacca. Questo sarà un'opportunità unica per imparare da uno degli esperti più qualificati nel campo del judo. Condividerà con voi le sue conoscenze approfondite e le tecniche avanzate che hanno portato la nazionale polacca al successo.

Non perdere l'opportunità di vivere un'esperienza straordinaria al nostro Summer Camp Judo. I posti sono limitati.

Per maggiori informazioni e per registrarti, visita il nostro sito web o contattaci direttamente. Siamo entusiasti di darti il benvenuto e di condividere con te la passione per il Judo e l'arte marziale giapponese.

Ecco il link con tutti i dettagli per iscriversi

modulo iscrizione

Ti aspettiamo sul tatami per un'estate indimenticabile di apprendimento e divertimento!