L’Associazione Nazionale delle Guardie Particolari Giurate (A.N.G.P.G.) baluardo di professionalità e dedizione nel settore della sicurezza. Questa prestigiosa Associazione, guidata dal dott. Giuseppe Alviti, ha dimostrato un impegno costante e una leadership straordinaria, guadagnandosi il riconoscimento internazionale come la migliore associazione.

Il Dott. Giuseppe Alviti, un Leader Straordinario

Il dott. Giuseppe Alviti, nato a Napoli nel 1974, è una figura di spicco nel mondo della sicurezza. Laureato in Scienze della Comunicazione, Alviti possiede standard professionali elevati, sia come Formatore che come Security Manager. La sua esperienza comprende anche l’addestramento nelle Arti Marziali e l’istruzione nel Krav Maga. Ma la sua storia non si ferma qui. Alviti ex appartenente delle Forze Armate, ha operato nelle Forze Speciali della Marina Militare. Detiene i brevetti di “Paracadutista” e “Armaiolo Sperimentatore Collaudatore a Tiro”, entrambi rilasciati dal Ministero della Difesa. La sua dedizione al servizio pubblico e alla sicurezza è stata riconosciuta con la Medaglia d’Argento al Valor Civile dal comune di Napoli nel 2006.

Meriti Sociali ed Umanistici

Il dott. Alviti è stato premiato da diversi Enti Istituzionali della Regione Campania e dello Stato Italiano, ma anche da Istituzioni Estere, di cui ne deriva la collaborazione, il tutto per i suoi indiscussi ed elevati meriti sociali ed umanistici che vanno ad arricchire la pluriennale esperienza nel campo della Vigilanza e Sicurezza Pubblica e Privata che lo ha reso un punto di riferimento per la categoria. Indiscussi sono anche i meriti internazionali, concernenti attività umanitarie, sociali e di prevenzione sia nell'ambito della Sicurezza Sociale, Sussidiaria e Collettiva, che in azioni umanitarie di elevato spessore. Ma non si è fermato qui.

Nel 2020, gli è stato conferito il premio “UOMO SOCIAL” per il suo impegno sociale di Divulgatore, una Speciale Menzione d'Onore per il profuso impegno nel contrastare l’Emergenza COVID-19. Inoltre, ha ricevuto una Targa con Menzione d’Onore al Merito dal Salotto Internazionale “Città di Pomigliano d’Arco”. Nel 2019, ha ottenuto il Premio Legalità “Paolo Borsellino” per la sua lotta contro le mafie.

L’A.N.G.P.G.: Un Faro di Eccellenza

Sotto la guida instancabile del dott. Giuseppe Alviti, l’Associazione Nazionale delle Guardie Particolari Giurate ha compiuto passi da gigante. È diventata un punto di riferimento focale per la categoria, promuovendo, tutelando e riconoscendo il lavoro delle GPG in tutto il territorio nazionale. La sua costante dedizione alla sicurezza e ai diritti dei cittadini merita il massimo elogio, per questa particolare ed esimia motivazione, i Vertici dell’Organizzazione Internazionale "Associazione Internazionale Regina Elena" ha fatto una scelta saggia nel premiare l’A.N.G.P.G. ed il dott. Giuseppe Alviti, definendo il loro impegno un'eccellenza oltre che un faro che illumina il cammino verso un mondo più sicuro e giusto.



Alviti ed il quotidiano impegno per gli altri

A determinare l'impegno per il sociale nel quotidiano del leader Giuseppe Alviti, è l'elevato numero di attestazioni di stima, di merito e di benemerenze, ricevute anche a livello internazionale, fra cui dall’Organismo Internazionale "INTERFORZE U.N.” e dall’Istituzione Federale "UNITED INTERNATIONAL CORPORATION HUMAN RIGHT - U.N." entrambi Organismi Istituzionali accreditati alle Nazioni Unite; apprezzamenti dal Consolato del Benin e dal Consolato Onorario dello Sri Lanka a Napoli (NA), dalla Curia Arcivescovile di Napoli (NA), di Salerno e di Messina (ME), uno speciale riconoscimento gli è stato conferito dalle Nazioni Unite per meriti Umanitari e per il profuso impegno nel Contrasto alla Criminalità e per la Difesa dei Diritti Umani. Instancabile è tra i fondatori del "Movimento per la Legalità" insieme al Dott. Goffredo Miano ed all’Imprenditrice Dott.ssa Anna Pacella, è stato Direttore Responsabile della testata giornalistica “L’ALTRAITALIA”, Sindacalista da anni impegnato in difesa dei diritti dei lavoratori prima del Comparto Vigilanza, oggi Segretario Generale Nazionale della Federazione Nazionale Lavoratori Italia, oltre ad essere Presidente della Associazione Nazionale con cui riceve il premio.