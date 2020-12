Annunciate le nomination ai British Independent Film Awards 2020: tra i candidati quest'anno che hanno ottenuto il maggior numero di nomination spiccano 2 film horror: Saint Maud che ha conquistato il record di 17 candidature e la pellicola targata Netflix His House con 16 nomination. Segue con 15 candidature il film di formazione Rocks di Sarah Gavron.

Tra i candidati inoltre spicca il documentario di Gianfranco Rosi, Notturno, già scelto per rappresentare l'Italia ai prossimi Oscar e selezionato ai BIFA nella categoria Miglior film internazionale indipendente.

Tra le sfide interessanti si fa notare quella tra i due potenziali candidati agli Oscar: Riz Ahmed per Sound of Metal e Anthony Hopkins per The Father.