Da Fred Bongusto a Frank Sinatra, da Michael Bublè a Louis Armstrong, dai grandi successi di Ray Charles alle canzoni di oggi... Avete appena letto una parte del "menu" musicale che Massimo Vita propone ogni mercoledì allla Locanda dei Giurati - Como, un ristorante che propone cucina italiana con brace ed è un vero paradiso per chi ama la carne di qualità (e non solo).

Massimo Vita, che ha partecipato a The Voice Senior 2020 ha davvero una voce particolare e sa accompagnare chi vuol vivere una serata speciale all'isegna del relax e dell'eccellenza della musica. Dalle 19:30 in poi, nel bel mezzo della settimana, la musica di Massimo Vita e le proposte della Locanda dei Giurati - Como sono una perfetta alternativa allo stress ed alla noia.

///

Il successo della Locanda dei Giurati - Como cresce nel tempo per un mix vincente di semplicità ed eccellenza. E' un insieme di qualità tutto da gustare tra l'altro anche a pranzo, con business lunch d'eccellenza. Ecco come lo staff de La Locanda presenta sui social la sua filosofia: "Un fantastico vino e la nostra pregiata carne, sono il connubio perfetto per creare un momento sensoriale ai nostri ospiti. Un'opera d'arte che si può associare solo alla nostra Locanda, perché venire da noi, non è solo stare bene. E' arrivare a toccare il piacere degustativo attraverso i nostri piatti".



La Locanda dei Giurati

via Giulini 16, Como

031 4310051

Sempre aperto, dalle 12 alle 14:30 e dalle 18 alle 22:30

www.locandadeigiurati.com

www.instagram.com/locandadeigiurati