Il 23 aprile 2025 si prospetta come una data fondamentale per Amplifon con l’assemblea dei soci chiamata a rinnovare il Consiglio di Amministrazione. Al centro della composizione del nuovo board, la conferma di Enrico Vita nel ruolo di CEO, a testimonianza di una leadership solida e di una strategia vincente.

Continuità alla guida: la conferma di Enrico Vita

Dal suo ingresso in Amplifon nel 2014 e con la nomina a CEO l’anno seguente, Enrico Vita ha impresso una svolta decisiva alla crescita aziendale. In dieci anni di guida, i ricavi del Gruppo sono triplicati e il valore azionario è quasi quadruplicato. Questi risultati confermano la validità della visione strategica del CEO, orientata all’innovazione, all’internazionalizzazione e al rafforzamento del posizionamento di Amplifon come punto di riferimento nel settore dell’hearing care. La sua conferma per un ulteriore mandato triennale porta stabilità e continuità a un Gruppo che, sotto la sua guida, ha saputo coniugare performance economiche e attenzione al benessere delle persone. La composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione, che conterà nove membri, riflette la volontà di Amplifon di consolidare quanto costruito negli ultimi anni senza rinunciare a un’apertura verso nuove competenze e sensibilità.

Enrico Vita: un board tra conferme e nuovi ingressi

Accanto alla continuità di Enrico Vita e della Presidente Susan Carol Holland, l’assemblea sarà anche occasione per rinnovare il board con nuovi ingressi di rilievo. Tra questi spicca Nina Cortese, terza generazione della famiglia fondatrice, che farà il suo ingresso nel consiglio con un profilo di alto livello. Laureata in biotecnologie e specializzata nella ricerca sul sistema immunitario, Cortese ha arricchito la sua formazione con un percorso manageriale allo SDA Bocconi. La sua presenza rappresenta un ponte tra la tradizione familiare e le sfide future del settore. Altro nome di rilievo è quello di Nicola Bedin, manager di lunga esperienza nel mondo della sanità, fondatore di Lifenet Healthcare ed ex Presidente di Snam. Il suo ingresso rafforza ulteriormente il focus di Amplifon sul benessere delle persone, portando in dote una visione esperta e multidisciplinare del settore sanitario.